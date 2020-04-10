中国积极支援多国抗疫

综合新华社消息：大道不孤，德必有邻。在抗击新冠肺炎疫情中，没有一个国家可以独善其身。中国在积极做好自身防疫抗疫的同时，积极帮助其他国家，充分彰显了大国担当。

派遣专家

连日来，中国向多国派遣医疗专家组，将中国防疫抗疫经验带给当地。医疗专家组在当地深入医院、与医务工作者交流，积极指导帮助当地的战疫行动。

4月9日，为帮助哈萨克斯坦应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向哈萨克斯坦派遣抗疫医疗专家组。

此前一天，中国政府派遣的抗疫医疗专家组抵达缅甸最大城市仰光，中方捐赠的一批防护用品、医疗设备和中成药等抗疫物资也随机抵达。

4月7日，中国援老抗疫医疗专家组分别赶赴老挝南、北中心城市巴色和琅勃拉邦。两队中国专家与当地政府、医护人员座谈，并走访后备医院、定点收诊医院，对其医疗机构设置、人员物资配备、流程管理工作等进行实地调研，分享中国防疫防控经验，对诊疗方案、中医治疗等相关工作开展深入讨论。

同日，中国援助委内瑞拉抗疫医疗专家组深入抗疫一线，考察了首都加拉加斯3家收治新冠肺炎患者的定点医院。

专家组成员还考察了定点医院的相关设施，详细了解委方采取的防疫、隔离措施，并与当地医生进行经验交流，对诊疗方案提出建议。

支援物资

防控疫情，物资当先。中国医疗物资产能产量不断增长，在满足自身需要的同时，也在向其他国家提供物资援助。

4月8日，中国驻吉尔吉斯斯坦和坦桑尼亚大使馆分别向两国移交中国援助的抗疫物资，在场的两国官员对中国的援助表示感谢。

在海外的中国企业也积极向当地捐助物资，履行企业社会责任。中建路桥集团菲律宾办事处日前向菲律宾公造部捐赠防疫物资，包括6000个医疗外科口罩和40套医用防护服。

分享经验

中国经历两个多月的防疫抗疫，积累了大量经验。在支援其他国家时，分享经验也是重要举措之一。

4月8日，中国和新加坡军队卫生部门及临床、检测、防控等相关领域专家共17人，分别在北京、武汉、新加坡三地召开新冠肺炎疫情防控经验分享视频会议。同日，在中国驻孟加拉国大使馆的推动下，中国和孟加拉国的医疗卫生专家首次通过视频会议形式，就新冠肺炎疫情的防控和诊疗等交流经验。

4月7日，中国和巴西的医疗卫生专家通过视频会议交流了针对疫情的防控和诊疗等经验。来自巴西卫生部及12个州的近40名专家参与了连线。

4月6日，欧盟委员会牵头举办欧亚国家防控新冠疫情经验交流网络研讨会，来自中国、德国、韩国、新加坡的卫生专家参加会议，同法国、荷兰等欧洲国家以及欧委会、欧洲航空安全局等机构代表进行了深入交流。（记者张一琪）