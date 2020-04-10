新冠肺炎疫情是自1918年“大流感”之后，近百年来人类最严重的公共卫生危机，也是2008年国际金融危机后又一次重大国际危机。没有任何一个国家能够单独赢得这场全球“战争”。解决这一危机，不能隔岸观火、冷嘲热讽和互相指责，而需要凝聚全球的战疫合力。只要有一个国家的警报不解除，全世界谁也无法独善其身。

中国的态度始终明确且坚定。无论是在国内疫情严峻之时，还是在全球疫情汹汹之际，习近平主席利用各种场合向世界阐明积极参与全球抗疫的中国立场，发出凝聚全球战疫强大合力的中国倡议。3月26日，习近平主席出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会时深刻指出：“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”4月8日，中共中央政治局常委会会议强调，要深入开展疫情防控国际合作，积极为国际防疫合作贡献力量。

中国的行动始终迅速且透明。中方第一时间向全球分享病毒全基因序列信息；与全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案；向世卫组织提供2000万美元捐款；同100多个国家和国际组织举行专家视频会议；向120个国家和4个国际组织提供口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等物资援助……

中国的情感始终温暖且诚挚。在这个全球战疫时刻，中国的医疗专家组和防护物资一批批支援海外。“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”“肝胆每相照，冰壶映寒月”“人心齐，泰山移”……这些印刷在捐赠物资包装上的诗句，书写的是中国人民的感同身受和共同战疫的坚定信心。

这是一个传统安全与非传统安全相互交织的时代，也是一个局部问题和全球问题迅速转化的时代，没有哪个国家能够置身事外，也没有哪个国家能够包打天下。此次疫情再次警示世人：无论是应对气候变化还是打击恐怖主义，无论是抗击疫情还是恢复经济，国际合作都是唯一出路。

令人欣慰的是，中美正围绕快速检测诊断、临床救治、药物筛选和疫苗研发四大重点方向开展科研合作。世卫组织日前也宣布，将尽快推出有关加速新冠疫苗研发的新方案，并建立相应机制，以确保疫苗问世后能在全球范围内得到公平分配。

“人人为我，我为人人”。在全球互联的时代，在人类与病毒斗争的时刻，这句话尤其振聋发聩。同舟共济方能共克时艰。希望经此一“疫”，人与人的距离更近，国与国携手前行的动力更足，人类命运共同体的理念更加深入人心。

（作者为本报评论员）