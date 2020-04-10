一段时间以来，新冠肺炎疫情在全球持续快速蔓延，各国医疗物资处于短缺状态。呼吸困难是新冠肺炎感染患者典型症状之一，在保证血氧含量和避免呼吸系统和重要器官衰竭方面发挥重大作用的呼吸机，成为救治病患最为关键的医疗设备。受行业自身体量和疫情影响，面对全球急剧增长的需求，一时间，呼吸机供不应求。在海外，有医院尝试让两名患者共用一台呼吸机，有专家建议给患者打分评级来分配使用，有地方还出现了老年人把呼吸机摘掉留给年轻人的情景。

国际社会把目光投向了疫情防控形势持续好转的中国。截至4月4日，已有54个国家和地区及3个国际组织同中国企业签署医疗物资商业采购合同。其中，从3月1日到4月4日，中国验放出口呼吸机达1.6万台。

中国企业克服重重困难，与时间赛跑，全力推动医疗物资生产，驰援全球抗疫。据不完全统计，3月19日以后短短10天内，在保障国内需求的同时，中国紧急向国外提供有创呼吸机1700多台。为有力支援全球疫情防控，中国呼吸机企业马不停蹄、全力以赴。大多数企业三班倒，部分研发人员也上线生产。

在短时间内满足全球巨大需求难上加难。呼吸机行业小众高端，供应商少，正常情况下，全球产能也不高。一台呼吸机有上千零部件，制作工艺复杂，即便企业跨界，也要花费较长时间才能量产。中国呼吸机企业起步较晚，尤其有创呼吸机，与世界先进水平尚存差距，一些关键零部件仍需从国外进口。疫情来势汹汹，给核心零部件的进口带来不小挑战。但同时，也催生了呼吸机供应链国产化与本土化的呼声。

疫情，又是中国呼吸机企业面临的一场大考。疫情之后的发展，同样值得深思。在全球化时代，各国依托本地资源禀赋与他国互通有无、开展合作无可非议，但只有掌握关键元器件和核心技术方能心中有数，自主可控。面对全球产业链的困境，中国企业并没有选择坐以待毙，而是主动出击。相关主要生产企业已着手重整供应链，从国内市场寻找替代供应商，并改进生产技术，实现呼吸机的国产化与本土化，以满足国内和全球抗疫需要。

当前，全球战疫已进入关键时期。中国企业在量上拼尽全力，更应在质上下足功夫。中国制造归根到底要靠质量立足。为确保物资安全可靠，中国相关部门近期也发布关于有序开展医疗物资出口的公告，要求中国企业出口呼吸机等医疗物资时，必须取得中国医疗器械产品注册证书，并符合进口国（地区）的质量标准要求。

面对疫情，中国企业正在用行动表明，要解决困难，更要实现发展；要提升产能，更要确保质量；要满足国内需求，更要助力全球抗疫。中国呼吸机企业与世界同呼吸、共命运，尽己所能帮助其他国家，为全球疫情防控做出应有贡献。