中国呼吸机 全力生产供全球

国内的呼吸机制造商最近太忙了，订单电话就没停过。技术研发人员也上生产线，24小时三班倒……即便如此，仍然满足不了巨量的订单需求，有的订单已经排到第三季度。

全球新冠肺炎疫情持续蔓延，确诊人数不断增长。口罩、护目镜、防护服等各类医疗防疫物资都出现供应吃紧的状况，“续命神器”呼吸机全球抢购。疫情防控形势持续向好的中国，生产秩序有序恢复。呼吸机订单如雪片飞向中国厂商。

呼吸机能续命

“2月初日产能只有两三百台，现在达到了1200台，每天都有上百个海外询单，已经排了几万台。”国内无创呼吸机厂商、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（下称BMC怡和嘉业）市场部经理姜栋对本报记者说。眼下，BMC怡和嘉业正通过各种方式增加产能，以应对来自意大利、法国、英国和美国等国家的订单。

全球疫情蔓延，呼吸机需求暴增，BMC怡和嘉业现在的场景，是中国呼吸机厂商竭尽全力满足全球呼吸机市场需求的缩影。国内呼吸机厂商纷纷开足马力，24小时机器不停转，全力以赴提高产能。

即便如此，仍然无法满足市场需求。各国政要、医疗机构负责人在各个场合呼吁增加产能或扩大进口。“关键是呼吸机、呼吸机、呼吸机。这是最迫切的需要。”美国纽约州州长安德鲁·科莫用最直白的方式强调呼吸机的重要性。

呼吸机究竟有多重要？

众所周知，肺作为呼吸器官，其作用就是吸入并分解氧气，维持生命活动。而新冠病毒瞄准的“靶子”，就是人的呼吸器官。患者肺部遭到新冠病毒攻击后，功能受损，产生大量黏液，有些患者无法通过自主呼吸获取氧气。对这类患者救治时，通常会采取氧疗、无创机械通气、有创机械通气和挽救治疗等几种治疗手段。其中，有创呼吸机在医疗器械中级别更高。对这些患者而言，呼吸机，攸关生死，它虽不能杀死病毒，但可以续命，为临床治疗、消灭病毒争取宝贵时间。

全球呼吸机市场缺口有多大？

根据世界卫生组织的数据资料，每6个新冠患者中，会有一人出现重症和呼吸困难，从而用到无创呼吸机辅助通气，如果病情恶化，还会用到有创呼吸机控制性通气。

根据比较悲观的估计，美国总共将有96万名患者由于感染新冠病毒而需要使用呼吸机，但美国只有大约20万台这样的机器，其中还有相当一部分由于老化，无法立即使用。欧洲情况同样不容乐观。有统计称，欧盟呼吸机缺口至少高达2.5万台。而在一些发展中国家，呼吸机短缺的情况可能更严重。全球范围内，对呼吸机的需求量是目前医疗机构拥有量的10倍。

使用周期较长加剧了呼吸机短缺的严峻性。业内人士指出，对重症患者而言，体外输氧不可间断，只能由一名患者固定使用，不能随意在患者之间随意调换。而一名重症患者的使用周期在10天左右。

急缺呼吸机的国家纷纷把目光投向中国。3月中旬开始，随着海外感染人数迅速攀升，呼吸机市场缺口越来越大。在此背景下，呼吸机产能占全球1/5的中国，成为“地球村”的希望：中国民间机构向纽约州捐助的1000台呼吸机于上周抵达、300台呼吸机从中国运抵英国、西班牙向中国采购900多台呼吸机……中国厂商目前已签署呼吸机国际订单超过2万台。在4月5日的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署综合业务司司长金海介绍，3月1日以来，中国已出口呼吸机1.6万台。

全力提升产能

中国呼吸机厂商能否复刻口罩产能增长的奇迹？

实际上，春节期间，许多厂商在政府协助下解决零部件短缺、物流运输不畅等问题后，便开始高负荷运转，助力国内抗击疫情。作为国内呼吸机龙头企业，深圳迈瑞大年初二紧急召回放假回家的技术骨干，全力复工复产。

随着国内订单交付基本完成，火力转向海外订单，呼吸机厂商来不及休整，甚至比以前更累。“最近，我们每天工作时间从朝九晚六调整到晚10点，周末也不休息，员工人数不足，就把各个职能部门员工，都紧急动员到生产线。”姜栋说，“在核心工序上还是依赖熟练工人，其他人培训后可以做一些技术含量较低的工作，一切为了最大限度提高产能。”

另外一家位于北京的医疗器械大厂——谊安医疗也处于满负荷运转状态，麻醉机、手术床生产线都被改造用来生产呼吸机，24小时不停转，3个多月的出货量已超往年。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司投入了超级智能工厂，一条机械手臂相当于10名工人，一条智能产线是100位工人的2倍效率，呼吸机日产数量从300台增长至700台，但其待发订单还是排到了4月底。还有一些厂商，订单已排到第三季度。

中国医疗器械电商平台贝登医疗供应链总监吴传普说：“中国所有的呼吸机厂家都已达到了它们的产能极限。”

前段时间，为了最大限度提高口罩产能，不仅口罩企业纷纷增产，更有许多厂商“跨界”加入口罩供应大军，中国口罩供应迅速从2000万拉升到上亿只。呼吸机为何难以复制这种模式？

跨界转产需要克服更多困难。和口罩不同，呼吸机制造涉及成百上千个零部件的生产与组装，还有硬件和软件的调试和兼容，更需要专业员工和严格监管保证产品质量，从而确保患者安全。对于专业医疗设备制造商而言，生产一台呼吸机可能需要40天时间。从零起步的跨界企业甚至可能要花费18个月才能实现量产。改造生产线、技术壁垒、质检审批等多个难题也成为跨界企业的“拦路虎”。面对诸多限制因素，短时间内跨界企业难以实现规模化生产。

零部件供应是呼吸机产能增长的制约因素。姜栋表示，BMC怡和嘉业的“呼吸机零配件已经基本实现国产化，不用担心上游产品的供应问题”。不过，其他厂商就没这么幸运，压缩机、比例阀、涡轮、传感器等核心零部件依赖进口。南京一家生产呼吸机的医疗设备公司相关负责人表示，该公司的比例阀来自德国、意大利，涡轮风机来自德国，压力传感器来自美国。“我们也在尝试使用替代物料，但呼吸机对设备长期使用的可靠性、安全性有严格要求，只有解决源头供应商的物料配给，才能保质保量地提升产能。”

鱼跃医疗负责人也坦言：“国产风机的噪音、转速，传感器的精度、灵敏度均与国际领先的品牌存在差异。但我们会努力在国内寻找可替代的配件，但这不是一蹴而就的，需要经历严谨的验证，并进行相关定制等。”

出海考验重重

重担压到了中国呼吸机厂商身上。疫情之下，不断增长的需求，纷至沓来的订单，对国产呼吸机厂商来说，也是一场战斗。

为向有关国家及时提供帮助，企业竭尽全力，政府多方协调，中国尽最大努力。3月29日，中国工信部召开重点医疗装备产业链协同扩产视频会，组织国内有创呼吸机重点企业和地方有关部门，摸底企业面临的问题和困难，研究产业链协同扩产措施。

在供应链上殚精竭虑，在生产线上争分夺秒，只是这场战斗的一部分。要想让救命的机器到达真正需要的医疗机构，还有很多道槛要跨。

暴增的需求，使呼吸机价格水涨船高，一些囤积居奇的中间商看到赚钱的机会。“甚至存在一个人买几千台的情况。”有呼吸机生产商表示，一款呼吸机的价格甚至可以在一小时内连涨几万，除了上游零部件涨价、国际航班费用上升所导致的成本抬高之外，炒卖行为也让呼吸机的价格“一天一个样”。

有鉴于此，谊安医疗、BMC怡和嘉业、安保科技等几家呼吸机制造商，先后在中国医疗器械行业协会“战疫物资群”中发表声明：坚决抵制恶意囤货、哄抬价格、虚假交易等扰乱市场秩序的行为。鱼跃医疗则表示，会详细询问买方对产品的了解程度、收货地点、出口要求、市场、用途等信息，从而筛选掉一些买家。

作为医疗器械，国产呼吸机想要进入海外市场，相应的准入证明也是一道关卡。比如美国要求FDA，欧洲要求CE，获取这些证书颇费时日。工信部介绍，我国有创呼吸机生产企业共有21家，其中8家的主要产品取得了欧盟强制性CE认证。

为应对疫情，一些国家开通应急通道，放宽准入标准。但进入当地市场对企业来说只是刚刚开始。想在海外市场走的更深、更远、更稳，还需要注重专利和自有知识产权的保护。

BMC怡和嘉业进入美国市场时，某呼吸机巨头公司以侵犯专利权为由，向美国国际贸易委员会提起了“337调查”，同时向美国南加州地方法院提起专利侵权诉讼。经过4年鏖战和巨额资金投入，双方达成和解，BMC怡和嘉业得以在美国市场开疆拓土。“我们有足够的证据表明产品属于自主研发。在外贸领域做了很多年，一直注重专利保护，公司在国内外均申请了大量专利。如果在产品研发设计过程中忽略这一点，可能会面临风险。”姜栋说。

疫情终会过去。中国呼吸机要想保持并扩大市场份额，积累中国制造的国际信用，产品品质是关键。“一定要保证中国品牌的质量，我们走过一个痛苦漫长的过程，中国品牌在全球得到了基本认可，在这种情况下中国医疗器械更应该给中国制造、中国品牌增光添彩。”迈瑞医疗负责人说。