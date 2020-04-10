在携手抗疫中促进世界经济稳定发展

当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给世界各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战，对全球生产和需求造成全面冲击。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席提出国际社会“携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争”，发出了坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调的重要倡议，为世界各国通力合作战胜疫情、稳定世界经济指明了方向。促进世界经济稳定发展，防止世界经济陷入衰退，需要各国通力合作，在共同抗击疫情中加强国际宏观经济政策协调，提振世界经济复苏士气。

坚持团结合作。团结合作是遏制疫情在全球蔓延的必然选择，也是抵御疫情冲击、提振世界经济复苏士气的重要举措。一方面，加强国际科研合作，建立向所有国家开放的新冠肺炎疫情防控网上知识中心，开放共享科研数据和信息，分享和交流抗击疫情经验，开放新冠肺炎诊疗方案；发挥二十国集团沟通协调作用，适时举办全球公共卫生安全高级别会议。另一方面，坚持以合作求共赢，加强国际宏观经济政策协调，稳定世界经济。联手加大宏观政策对冲力度，实施有力有效的财政和货币政策，促进各国货币汇率基本稳定。加强金融监管协调，维护全球金融市场稳定，防止世界经济陷入衰退。国际社会应采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，继续推进贸易自由化进程，稳定全球供应链、产业链，为世界经济增长注入强大动力，更好应对此次疫情对世界经济的冲击。

坚持创新引领。创新是引领发展的第一动力。无论是战胜疫情还是促进世界经济稳定发展，都需要坚持创新引领。在疫情防控中，应加大科技创新力度，深入开展溯源、药物、疫苗、检测等方面的科研攻关与全球合作。积极创新疫情防控服务工作，运用“互联网+”等模式开展疫情防控服务。加快建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序，尤须以创新培育和发展新的经济增长点。习近平主席指出，造福人类是科技创新最强大的动力。把握新一轮科技革命和产业变革带来的重大机遇，加强在数字经济、人工智能等前沿领域的国际合作，共同打造新技术、新产业、新业态、新模式，加快世界经济新旧动能转换，增强世界经济增长新动能，让科技更好造福人类。

坚持包容普惠。当前，疫情对全球生产和需求造成全面冲击。提振世界经济复苏士气、防止世界经济陷入衰退，不是以一国之力就能够做到的，需要各国通力合作，促进世界经济包容普惠发展。秉持人类命运共同体理念，坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，推动全球抗击疫情取得最终胜利，在加强疫情防控合作中实现普惠共赢。通过金融援助、紧急援助贷款、政策性贷款、知识和技术援助等多种途径，携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对疫情冲击的能力，共同打赢新冠肺炎疫情防控全球阻击战。摒弃“零和博弈”“丛林法则”等与世界经济包容普惠发展相背离的旧思维，努力实现求同存异、合作共赢，推动经济全球化健康发展，促进世界经济稳定发展。事实上，在疫情发生前，一些国家的单边主义、保护主义已经削弱了世界经济增长动力，抑制了世界经济发展。这次疫情加大了世界经济衰退的风险。实践证明，经济全球化是世界经济增长的重要驱动力，各国在继续推进贸易自由化的进程中畅通全球供应链、产业链，就能更好推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

（作者单位：中央财经大学国际经济与贸易学院、北京工业大学经济与管理学院）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 09 版）