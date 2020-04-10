深入开展爱国卫生运动

习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调：“坚持开展爱国卫生运动”；在浙江考察时强调：“要深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式”。爱国卫生运动是中国人民的一项伟大创举，是确保人民群众生命安全和身体健康的传家宝。新时代，我们要继续用好这一传家宝，把爱国卫生运动提高到新水平。

爱国卫生运动是毛泽东同志等老一辈无产阶级革命家所倡导、人民群众广泛参与、与人民群众健康密切相关的社会公益事业。新中国成立后，在保家卫国的浪潮中，爱国卫生运动开始轰轰烈烈开展起来。将卫生与爱国联系在一起，这是一项伟大创举。卫生是个人的事，关乎健康；卫生也是国家的事，关乎国运。把卫生工作与发动群众有机结合起来，户户动员、人人参与，就能筑起阻断疾病传播的铜墙铁壁，化被动救治为主动预防，用制度优势弥补新中国成立初期我国医疗卫生条件总体比较落后的劣势，开创了中国特色防疫模式和公共卫生发展道路。新中国成立70多年来，我们战胜了一个又一个疾病灾害，人均预期寿命从1949年的35岁提高到2018年的77岁，这与坚持开展爱国卫生运动紧密相关。实践充分证明，爱国卫生运动具有强大生命力，是一项长期的战略任务。新形势下，我们要深刻认识开展爱国卫生运动的重要意义，结合统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，把爱国卫生运动提高到新水平，使之焕发新的生机活力。

建立全民动员的新机制。爱国卫生运动的要义在于全民动员，要求每个个体都要行动起来、同向同行。在新冠肺炎疫情防控期间，每个人都努力保持良好卫生习惯和生活方式，按照要求做好个人和家庭卫生，这既是为自己打造最好的“防护服”，也是直接参与疫情防控斗争，体现了爱国卫生运动的要义。坚持开展爱国卫生运动，要深入总结这次疫情防控中开展爱国卫生运动的经验，以这次疫情防控为契机，将“疫”时讲究卫生的行为常态化，形成全民动员参与爱国卫生运动的新机制，推动新时代爱国卫生运动蓬勃开展。

找准深入开展的着力点。中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》将深入开展爱国卫生运动作为重要内容，提出加强城乡环境卫生综合整治、建设健康城市和健康村镇。坚持开展爱国卫生运动，不是简单的清扫卫生，更多应该从人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面开展工作，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。新时代的爱国卫生运动具有新的丰富内涵，只有切中时弊、切实可行，找准深入开展的着力点，才能使爱国卫生运动不断焕发新的生机活力，保障人民群众身体健康。

形成融入基层治理的新局面。新中国成立初期，我国坚持把卫生工作与群众运动相结合，开展爱国卫生运动成为当时加强卫生领域治理的重要组成部分。当前的疫情防控工作考验着我国国家治理体系和治理能力，也对加强基层治理提出了更高要求。坚持开展爱国卫生运动，可以成为加强基层治理的有效抓手。在这次疫情防控期间，我们持续织密防控网络，推动工作力量充分下沉，动员群众广泛参与疫情防控，这些都是爱国卫生运动顺应国家治理体系和治理能力现代化要求的新发展。面向未来，要积极推动爱国卫生运动创新发展，将其融入基层治理工作，使爱国卫生运动与提高人民群众健康水平紧密结合、与促进经济社会发展相得益彰。

（作者为北京市委教育工委副书记）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 09 版）