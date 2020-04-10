抗击疫情需要全球合作

新冠肺炎疫情在全球蔓延，让世界各国人民更加深刻感受到人类命运共同体理念的重要价值。当前，风雨同舟、命运与共日益成为人类共识，同舟共济、守望相助抗击疫情应成为世界各国的共同选择。

构建人类命运共同体，是为了让各国人民能够在和平、安全、稳定的环境中过上幸福美好的生活。新冠肺炎疫情在全球蔓延，给各国人民生命安全和身体健康带来严重威胁，对世界经济发展带来巨大冲击。面对这种传导联动的全球性风险挑战，没有哪个国家能够独自应对，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。

疫情发生以来，中国政府、中国人民不畏艰险，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，打响了疫情防控阻击战，坚决遏制疫情蔓延势头。经过全国上下和广大人民群众艰苦努力，疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。中国秉持人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，同世界各国一道共克时艰，全力阻止疫情在全球蔓延，展现负责任大国形象。许多国家领导人和国际组织负责人对中国抗疫举措及其积极成效予以高度肯定。

投我以木桃，报之以琼瑶。在中国抗击疫情最困难的时候，国际社会许多成员给予中国真诚帮助和支持，中国始终铭记并珍视这份友谊。面对疫情在全球蔓延，中国积极主动与国际社会开展合作，毫无保留同世界卫生组织和国际社会分享抗疫经验，迅速向众多国家和地区提供物资援助，向多个国家派遣医疗专家团队。在这场全球合作抗击疫情行动中，中国贡献给世界的，不仅是宝贵的防疫时间和雪中送炭的物资援助，更有携手抗疫、共克时艰的团结合作精神。

疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。新冠肺炎疫情在全球蔓延之际，习近平主席分别致电一些国家领导人，表达中国政府和中国人民的诚挚慰问。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席秉持人类命运共同体理念，结合中国抗击疫情实践经验，就加强疫情的国际合作、稳定世界经济发展提出了一系列重要主张，发挥了重要引领作用。面对严峻的疫情防控形势，国际社会必须风雨同舟、守望相助，携手应对风险挑战，共建美好地球家园。

人类命运共同体理念不同于传统国际关系理论，它着眼于人类整体利益，强调各国合作共赢、人民和谐相处，体现的是“天下一家”的博大胸怀。构建人类命运共同体，顺应世界发展潮流，契合各国人民共同期盼。世界各国同舟共济、守望相助，共同抗击疫情，正是对人类命运共同体理念的一次深刻诠释。这次新冠肺炎疫情让国际社会更加深刻认识到，各国命运相连、休戚相关，各国共同抗击疫情的行动，既是帮人也是帮己。习近平主席指出：“值此关键时刻，我们应该直面挑战、迅速行动。我坚信，只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天！”

大道至简，实干为要。构建人类命运共同体，关键在行动。中国不仅是人类命运共同体理念的倡导者，更是模范践行者。构建人类命运共同体不是一朝一夕、轻而易举的事情，需要各国共同努力，一步一个脚印向前推进。中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，积极促进各国共同应对包括重大传染性疾病在内的风险挑战，推动构建新型国际关系，为构建人类命运共同体不断作出新贡献。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、中联部当代世界研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 09 版）