内容提要

新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，维护人类共同的家园。在抗击疫情的关键时刻，中国以负责任大国担当阐述中国主张、提出中国倡议，对推动全球携手抗击疫情具有重要意义。只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。

在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会召开。习近平主席在峰会上发表的重要讲话强调：“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给全世界人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。世界各国应秉持人类命运共同体理念，汇聚战胜疫情的全球合力，携手抗疫、共克时艰，推动建设人类命运共同体。

人类命运休戚与共

当今世界，经济全球化深入发展，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，全球治理体系深刻变革，和平发展大势不可逆转。国与国之间的交往比过去任何时候都更深入、更广泛，各国的相互联系和彼此依存比过去任何时候都更频繁、更紧密，全球命运与共、休戚相关。同时，世界面临的不稳定性不确定性突出，传统安全与非传统安全问题复杂交织，人类面临的挑战层出不穷、风险日益增多。同处一个彼此联结的世界之中，面对空前严峻的共同挑战，世界各国都在思考“建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界”的重大问题。

习近平主席站在人类历史发展的高度，提出人类命运共同体理念。人类命运共同体理念强调，每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟、荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变为现实。世界各国秉持人类命运共同体理念，同舟共济、协商合作，方是应对全球性危机和挑战的正道。

新冠肺炎疫情来势汹汹，正在全球快速蔓延，已经成为一场全球性的重大突发公共卫生事件。疫情不仅给许多国家人民生命安全和身体健康带来严重威胁，也给世界经济发展带来重大风险，给全球公共卫生治理体系和联合国可持续发展目标带来严峻挑战。习近平主席指出：“新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。”今天，人类生活在同一个地球村，你中有我，我中有你。没有哪个国家能够独自应对像新冠肺炎疫情这样的重大挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，维护人类共同的家园。

面对新冠肺炎疫情，中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，遏制住疫情扩散蔓延势头。当前，我国国内疫情防控形势持续向好，疫情防控阶段性成效进一步巩固，经济社会秩序加快恢复。但在各国相互联系、相互依存的情况下，境外疫情的加剧蔓延也使我国面临的境外疫情输入风险大幅增加。疫情面前，人类命运休戚与共。在疫情防控中，中国始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息，第一时间分享病毒研究成果，及时向世界公开诊疗方案及药物筛选结果，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作，携手各国实施联防联控，向一些国家派出医疗专家，用实际行动诠释了同舟共济、守望相助的精神，彰显了人类命运共同体理念对于应对人类共同面临的威胁和挑战、完善全球治理体系的重大意义。

携手应对疫情挑战

人类发展进步的大潮滚滚向前，各国相互协作、优势互补是人类社会发展的客观要求，也代表着国际关系演变的前进方向。和平、发展、合作、共赢是无法阻挡的时代潮流，要合作不要对抗、要开放不要封闭、要互利共赢不要零和博弈是世界各国人民的共同呼声。病毒无国界，疫情是我们的共同敌人。习近平主席指出：“战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器”。面对新冠肺炎疫情这一全人类共同面临的重大挑战，没有任何一个国家可以独善其身，国际社会比以往任何时候都更加需要团结合作。各国需要本着团结精神，全面加强国际合作，“采取透明、有力、协调、大规模、基于科学的全球行动”，携手应对疫情挑战。

中国的前途命运同世界的前途命运紧紧联系在一起。中国的发展离不开世界，世界的繁荣需要中国。中国抗击疫情的工作同全球疫情防控形势密不可分。中国始终秉持人类命运共同体理念，在做好本国疫情防控工作的同时，注重与国际社会加强联防联控、政策协调、交流合作，展现团结合作的力量，为维护全球公共卫生安全作出重大贡献，得到国际社会的广泛赞誉。在中国面临困难的时候，国际社会许多成员以各种形式给予中国真诚的帮助和支持。疫情在全球蔓延，中国尽己所能积极支持国际社会抗击疫情。截至3月31日，中国政府已经向120个国家和4个国际组织提供了物资援助。同时，中国积极同国际社会分享防控经验，向有关国家派出专家团队。这充分展现了中国对国与国之间友谊的挚诚珍视，也是国际社会团结合作、携手应对疫情挑战的生动体现。

当前，疫情仍在全球蔓延，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争，每个国家都肩负着重要责任，需要充分发挥团结合作的力量。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席秉持人类命运共同体理念，结合中国抗击疫情实践经验，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出四点倡议：坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战；有效开展国际联防联控；积极支持国际组织发挥作用；加强国际宏观经济政策协调。这四点倡议向世界发出了团结合作战胜疫情的积极信号。在抗击疫情的关键时刻，中国以负责任大国担当阐述中国主张、提出中国倡议，对推动全球携手抗击疫情具有重要意义。

坚定抗疫必胜信心

世界发展历史告诉我们，人类文明发展进步的历程不可能一帆风顺，人类就是在同各种困难的斗争中不断前进的，再大的困难也不可能阻挡人类前进的步伐。当前，虽然疫情给全球公共卫生安全和经济社会发展带来巨大挑战，但只要各国坚定信心、齐心协力、团结应对，最终必将赢得这场人类同重大传染性疾病斗争的胜利。各国需要增强抗击疫情的信心、增强对全球经济发展的信心，风雨同舟、团结协作，坚决遏制疫情蔓延态势，以有力举措防范化解经济下行压力，为取得全球抗击疫情的胜利凝聚起共克时艰的强大合力。

在疫情面前，中国政府、中国人民不畏艰险，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，采取果断高效的策略和行动，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。中国抗击疫情的策略和行动经受住了实践的检验，抗击疫情取得的重要成效向世界表明，科学有效的防控举措能够有效遏制疫情蔓延势头，只要明确重点、集中力量、科学防治，最终必定能够战胜疫情。中国在抗击疫情中积累的宝贵经验，为各国最终战胜疫情增添了信心和力量。

疫情对全球生产和需求造成全面冲击。中国一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，力争把疫情造成的损失降到最低，努力实现今年经济社会发展目标任务。中国有序推进复工复产，为世界战胜疫情提供了重要物资保障，为全球产业链和供应链的稳定与安全提供了强有力支撑。习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上指出：“中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。”中国采取的实实在在的举措，为开展国际抗疫合作、提振市场信心注入强大动力。

赢得这场人类同重大传染性疾病斗争的胜利，其伟力来源于各国人民。中国抗击疫情取得显著成效的一个重要原因，就是始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚持全民动员、联防联控、公开透明，打响了一场抗击疫情的人民战争。习近平主席强调：“战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民”。“人民才是真正的英雄”。目前，全球疫情防控形势严峻复杂，但只要各国充分发动人民、组织人民、依靠人民，调动人民的积极性、主动性、创造性，共同为疫情防控贡献智慧和力量，就一定能够战胜疫情。

在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，各方在发言中均认为，要加强药品和疫苗研发等科研合作，加大对患者救治力度，有力维护民众生命安全与身体健康。采取有效的财政和货币政策，保障全球供应链安全、稳定，维护全球金融稳定，促进世界经济尽快复苏，全力降低疫情对经济社会造成的损害。各方支持世界卫生组织发挥领导作用，承诺帮助发展中国家和弱势群体提高应对能力。努力将这些合作主张落到实处，就会更有底气和力量赢得这场人类同重大传染性疾病斗争的胜利。

习近平主席指出：“流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有共同应对，才能战而胜之。”面对疫情给全人类带来的巨大挑战，人类命运共同体理念彰显出强大的真理和道义力量。只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。

（作者为中国国际问题研究院院长）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 09 版）