世界知识产权组织（产权组织）4月7日发表新闻公报称，2019年中国成为该组织《专利合作条约》（PCT）框架下国际专利申请量最多的国家。国际舆论认为，这一成就显示中国实施创新驱动发展战略和知识产权战略取得明显成效，表明中国创新能力和社会公众知识产权意识大幅提升。

“在短短20年内，中国提交的国际专利申请量增长200多倍”

产权组织数据显示，2019年全球各项知识产权数据再创新高，通过PCT途径提交的国际专利申请量达26.58万件，年增长率为5.2%。其中，中国2019年在该组织PCT框架下提交了58990件专利申请，超过美国提交的57840件，成为提交国际专利申请量最多的国家。

PCT是专利领域的一项国际合作条约，主要涉及专利申请的提交、检索及审查，旨在激励创新和推广创新成果。通过PCT来申请国际专利已成为涉外企业的首选，因为一份申请可以同时在所有缔约方为发明寻求专利保护，简单而且便利。“专利所有权被广泛视为一个国家经济实力和工业技术能力的重要标志。”路透社报道指出。

“在短短20年内，中国提交的国际专利申请量增长200多倍。”产权组织总干事高锐感慨道，1999年产权组织收到中国提交的专利申请仅276件。“中国的快速发展归功于中国政府强调‘必须把创新作为引领发展的第一动力’。过去很长时间，中国一直是世界工厂。近年来，中国实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，创新成为推动中国经济高质量发展的重要引擎。”

“知识产权日益成为全球竞争的核心，但创新不是零和游戏”

按地区排名，2019年全球通过PCT途径提交的国际专利申请总量中，亚洲申请人提交的申请量占52.4%，位居第一，来自欧洲和北美的申请量各占23.2%和22.8%，位居第二和第三位。“中国专利申请量位列各国之首，超过一半的专利申请来自亚洲，这凸显了世界创新重心向东方转移的趋势。”高锐说。

按企业排名，2019年，中国华为公司以4411件已公布申请连续3年成为企业申请人第一名。排名靠前的中国创新企业还有中兴、阿里巴巴和腾讯，显示出中国企业科技创新能力在不断提升。

按技术领域划分，专利申请数量主要集中在计算机技术、数字通信、电气机械、医疗技术和测量，而半导体和计算机技术是年增长率最高的领域。中国在数字通信和计算机技术领域的专利申请量分别位居全球第一和第二。日本广播协会的报道称，中国在2017年取代日本，成为PCT框架下国际专利申请的第二大来源国。此后，中国只花了两年时间便超越美国，凸显出中国在计算机科学和通信等先进技术领域的进步。

高锐指出，“虽然知识产权日益成为全球竞争的核心，但创新不是零和游戏”，全球创新净增长意味着新技术和应对全球挑战新方案的出现，这将使所有人受益。

“加强知识产权保护成为中国创新的重要推动力”

以开放的态度加强知识产权保护，使中国成为全球贸易和创新活动的“热土”。“中国专利申请量升至世界第一，是中国推动科技创新和知识产权保护的结果。”总部位于比利时布鲁塞尔的中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉在接受本报记者采访时表示。

近年来，中国创新能力不断增强，科技创新成果质、量齐升。据中国外交部的信息显示，中国创新投入的规模和增速已进入世界领先行列，研发经费支出从2006年的3003.1亿元人民币增长到2018年的19677.9亿元人民币，年均增长17%，世界排名从第六位上升至第二位。研发人员数量稳居世界第一位。

改革开放以来，中国在较短时间内建立了符合国际通行规则、门类较为齐全的知识产权法律制度，加入了几乎所有主要的知识产权国际公约，与全球80多个国家、国际组织或区域性组织建立了合作关系。“中国快速推进知识产权事业是一个非常了不起的故事。”高锐认为，“中国认识到知识产权保护对于提高经济竞争力至关重要，加强知识产权保护成为中国创新的重要推动力。中国政府一直十分重视知识产权在创新和现代经济中的作用，比如建立知识产权制度、相关基础设施、法律基础、关于知识产权的课程体系和专门法院等。这是值得其他国家学习的经验。”

中国有效的知识产权保护每年给国外权利人带来巨大收益。数据显示，2019年中国对外支付的知识产权使用费已超过340亿美元。美国《哈佛商业评论》杂志称，中国的知识产权制度对知识密集型企业的保护出色，其中也包括对外国企业的保护。在中国申请发明专利的等待时间要比欧美国家短，而且发明专利审查比欧洲一些国家质量更高。甘巴尔代拉说：“每次去中国我都能感受到科技创新的巨大进步。中国高科技企业正向全球创新领先者转型，中国创新能力不断提升。”

（本报布鲁塞尔4月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 03 版）