4月9日，春日的武汉阳光明媚，记者走进武汉市东湖风景区东湖新城社区，只见戴着口罩的居民在小区有序活动，商店、快递网点、理发店都开门了。社区党群服务中心门前，前来办事的居民排成数列，穿着红马甲的网格员和志愿者们忙个不停。

当天是武汉解除离汉通道管控措施的第二天。中午，正在忙碌中的东湖新城社区工作者们收到一个令人振奋的消息：习近平总书记回信了！

社区党总支书记陶久娣激动地说：“3月10日，习近平总书记专程来到社区考察，给了我们很大的鼓舞。”

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国人民强有力的支援下，武汉人民英勇战疫，疫情形势一天天好转。东湖新城社区工作者们萌生了给习近平总书记写封信的想法。大家群策群力，经过反复斟酌和修改，3月23日寄出了信件，很快就收到了回信。

习近平总书记在回信中的嘱托让陶久娣倍感责任重大。“现在社区每天有数十人返汉复工，人员流动增多，给防疫工作带来了新的挑战。”陶久娣说，防控任务不可松懈，“按照总书记的要求，我们外防输入、内防反弹，努力抓好新形势下防控常态化工作，这样才能对得起之前所有人的付出。”

对于必须进出社区的人员，在前期要求提供复工证明的基础上，8日开始，社区推出了新的“出入卡”，减少流动风险。网格员杨铭新从早上8点半开始，就一直在给居民办事、填表，提供各种咨询和服务。

“作为刚刚步入社会的‘90后’，我今后要以更大的干劲，更好地为群众服务！”1994年出生的下沉干部吴娇梅说，习近平总书记到社区考察时，她刚从老家湖北红安返回武汉，正在居家隔离。从10楼的阳台上，她看见总书记下车的情景，和所有居民一样激动不已。在社区，她的工作是做好楼栋防疫，帮居民买菜、买药等。现在，居民可以在社区活动了，她还得在社区巡逻，提醒大家相互保持距离、不要扎堆聚集。

“防疫任务那么重，大家都很辛苦，我也想为防疫做点事。”55岁的廖清芝说，由于她年龄比较大，前两次报名志愿者都被社区婉拒了。3月2日，她再次报名，终于如愿成为社区志愿者。

“看到什么事就做什么事。”廖清芝说，前期，她主要帮社区分发爱心物资。4月8日，她开始教退休人员网上办理社保年审。9日她主动搜集本楼栋复工返岗人员的有关证明材料，集中送到社区办理出入卡，“这样就能避免太多人在社区门口聚集。”

“作为一名共产党员，就要用心用情为群众服务，把群众当成自己的亲人。”学习了习近平总书记的回信，社区下沉民警肖侠说。他2月11日来到社区，成立了一个名叫“阳光小屋”的心理咨询小组，为大家提供心理测试和咨询。“下一步要继续做好社区内商户的疫情防控督导工作。”肖侠说。

随着下沉干部和志愿者们有序撤离，社区物业经理李嘉感到肩上的担子更重了。“我们将继续全力配合社区，做好小区的防疫管理，物业人员24小时值守。查看进出人员出入证、健康码，做好体温检测、登记，做到不漏一个人，不放过一个疑点。”李嘉表示。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 02 版）