习近平总书记回信极大激发武汉东湖新城社区工作者用心用情为群众服务的决心——
“把群众当成自己的亲人”
人民网记者 田豆豆 范昊天 吴 君
4月9日，春日的武汉阳光明媚，记者走进武汉市东湖风景区东湖新城社区，只见戴着口罩的居民在小区有序活动，商店、快递网点、理发店都开门了。社区党群服务中心门前，前来办事的居民排成数列，穿着红马甲的网格员和志愿者们忙个不停。
当天是武汉解除离汉通道管控措施的第二天。中午，正在忙碌中的东湖新城社区工作者们收到一个令人振奋的消息：习近平总书记回信了！
社区党总支书记陶久娣激动地说：“3月10日，习近平总书记专程来到社区考察，给了我们很大的鼓舞。”
在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国人民强有力的支援下，武汉人民英勇战疫，疫情形势一天天好转。东湖新城社区工作者们萌生了给习近平总书记写封信的想法。大家群策群力，经过反复斟酌和修改，3月23日寄出了信件，很快就收到了回信。
习近平总书记在回信中的嘱托让陶久娣倍感责任重大。“现在社区每天有数十人返汉复工，人员流动增多，给防疫工作带来了新的挑战。”陶久娣说，防控任务不可松懈，“按照总书记的要求，我们外防输入、内防反弹，努力抓好新形势下防控常态化工作，这样才能对得起之前所有人的付出。”
对于必须进出社区的人员，在前期要求提供复工证明的基础上，8日开始，社区推出了新的“出入卡”，减少流动风险。网格员杨铭新从早上8点半开始，就一直在给居民办事、填表，提供各种咨询和服务。
“作为刚刚步入社会的‘90后’，我今后要以更大的干劲，更好地为群众服务！”1994年出生的下沉干部吴娇梅说，习近平总书记到社区考察时，她刚从老家湖北红安返回武汉，正在居家隔离。从10楼的阳台上，她看见总书记下车的情景，和所有居民一样激动不已。在社区，她的工作是做好楼栋防疫，帮居民买菜、买药等。现在，居民可以在社区活动了，她还得在社区巡逻，提醒大家相互保持距离、不要扎堆聚集。
“防疫任务那么重，大家都很辛苦，我也想为防疫做点事。”55岁的廖清芝说，由于她年龄比较大，前两次报名志愿者都被社区婉拒了。3月2日，她再次报名，终于如愿成为社区志愿者。
“看到什么事就做什么事。”廖清芝说，前期，她主要帮社区分发爱心物资。4月8日，她开始教退休人员网上办理社保年审。9日她主动搜集本楼栋复工返岗人员的有关证明材料，集中送到社区办理出入卡，“这样就能避免太多人在社区门口聚集。”
“作为一名共产党员，就要用心用情为群众服务，把群众当成自己的亲人。”学习了习近平总书记的回信，社区下沉民警肖侠说。他2月11日来到社区，成立了一个名叫“阳光小屋”的心理咨询小组，为大家提供心理测试和咨询。“下一步要继续做好社区内商户的疫情防控督导工作。”肖侠说。
随着下沉干部和志愿者们有序撤离，社区物业经理李嘉感到肩上的担子更重了。“我们将继续全力配合社区，做好小区的防疫管理，物业人员24小时值守。查看进出人员出入证、健康码，做好体温检测、登记，做到不漏一个人，不放过一个疑点。”李嘉表示。
《 人民日报 》（ 2020年04月10日 02 版）
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