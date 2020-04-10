患难见真情 共同抗疫情

3月28日，中国政府赴巴基斯坦抗疫医疗专家组抵达伊斯兰堡。图为巴方工作人员卸载同机运抵的援助医疗物资。

本报记者 丁雪真摄

3月18日，中国驻西班牙大使馆临时代办姚飞（右）接受西班牙国家电视台采访，介绍中西合作抗击疫情等方面的情况。

中国驻西班牙大使馆供图

3月23日，中国政府赴柬埔寨抗疫医疗专家组抵达金边国际机场。图为中国驻柬埔寨大使王文天（右四）、柬埔寨卫生大臣曼本亨（左一）及双方工作人员在机场迎接专家组成员。

中国驻柬埔寨大使馆供图

3月25日，中国驻比利时大使曹忠明（右一）正与旅比华侨华人医生组建的抗疫医疗服务队举行视频工作会议。

中国驻比利时大使馆供图

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延。中国驻外使领馆继续向驻在国介绍中国经验，助力各国抗疫。同时，使领馆通过发放“健康包”、组建临时医疗队、举行视频座谈等多种举措，全力保护海外同胞的健康安全

柬埔寨

共克时艰的深情厚谊

本报驻泰国记者 赵益普

3月23日，当天上午，由中国政府派遣的援助柬埔寨抗疫医疗专家组包机徐徐降落在金边国际机场。大批柬埔寨记者早早就蹲守在机场等候采访。当专家组走出舱门时，现场用中文、柬埔寨语喊出的“欢迎”声此起彼伏。

柬埔寨首相洪森的社交媒体账号视频直播了中国专家组抵达的情景。当地媒体称，中国的帮助凸显了柬中同心抗疫、共克时艰的深情厚谊。这支援柬抗疫医疗专家组由7人组成，他们的专业包括疫情防控、临床诊疗、实验室检测等。随他们一同抵达的，还有口罩、防护服、红外线体温枪等医疗物资。

中国驻柬埔寨大使馆为中国专家组的抵达做了大量的协调工作。中国驻柬埔寨大使王文天表示，中柬是名副其实的命运共同体。使馆密切关注柬埔寨疫情发展，同柬卫生部门一直保持着密切沟通。根据防疫需要，中方还将继续向柬方提供必要的物资援助和医疗支持。

在使馆协助下，抵达当天，专家组就来到柬卫生部，就工作计划同柬方沟通。连日来，专家组走访了当地各级医院、社区、检测机构等。他们不仅带来了英文的防疫参考资料和影像培训资料，还对柬定点收治医院的医务人员进行统一培训。专家组还赶赴中资企业较为密集的西哈努克港经济特区，对特区防疫工作进行指导。目前，这支专家组已顺利完成任务回国。

对于专家组在柬期间的工作，柬埔寨卫生部发言人奥万丁表示：“经验丰富的中国专家组对我们及时提供帮助，这是柬卫生系统向中国学习如何防控疫情、如何诊治病人的重要机会。”

目前，柬埔寨国内新冠肺炎确诊病例不断增加。从3月30日开始的一个月内，柬埔寨严格限制入境，暂停所有国家的免签政策以及旅游签证、电子签证和落地签证的发放。

在中国抗击疫情最艰难的时刻，柬埔寨政府和人民给予了宝贵支持。如今，中国通过物资援助等形式，支援柬方抗疫。3月初，驻柬使馆暹粒领事办公室在当地采购了一批消毒剂喷雾器，捐赠给暹粒省政府，用于当地进行消毒工作。自3月17日以来，在使馆帮助下，中国企业、民间基金会等各界机构向柬方提供了口罩、新冠肺炎病毒检测试剂盒等医疗物资。使馆还将中国卫健委编写的防疫指南翻译成柬文，提供给柬卫生部参考使用。

柬埔寨卫生大臣曼本亨表示：“患难见真情！柬方对中方的帮助铭记在心，我们愿意同中方保持密切沟通合作，争取早日战胜疫情。”世界卫生组织驻柬埔寨代表李爱兰说，世卫组织高度重视中国在抗击疫情方面的诊疗经验和应对措施，中国经验对柬埔寨有重要意义。

（本报曼谷电）

巴基斯坦

发扬中巴传统友好精神

本报驻巴基斯坦记者 丁雪真

3月29日，在中国驻巴基斯坦大使馆，一场特别的视频会议正在举行。屏幕两端分别是中国政府赴巴抗疫医疗专家组和在巴中方人员。在近3个小时的视频会即将结束时，现场出现了感人的一幕：专家组成员和使馆代表集体向坚守在巴的中方人员鞠躬致敬，屏幕的另一端，人们起身回礼。热烈的掌声在视频两端响起。

近年来，随着中巴经济走廊建设不断推进，两国人员交往日益密切。北至喀喇昆仑山区的吉尔吉特市，南至阿拉伯海沿岸的瓜达尔港，中方人员遍布巴基斯坦各地。近期，巴基斯坦的新冠肺炎疫情防控形势日趋严峻，该国疫情较重的南部信德省和东部旁遮普省已宣布“封省”。在这一艰难时刻，全力保护中方人员的生命健康安全成为使领馆的一项重要工作。

自3月22日起，使馆文化处和经商处就相继组织在巴中国留学生和中资企业召开疫情防控工作视频会议，介绍巴基斯坦疫情情况和防护知识，力争把祖国的关怀传递给每一个人。中国驻巴基斯坦大使姚敬表示，面对疫情，希望广大留巴学子、华侨华人和中资企业员工严格做好各项防疫隔离措施，同时也要多与远在祖国的家人沟通，让他们放心。

与此同时，使领馆与巴方保持紧密联系，毫无保留地分享中国的抗疫经验。3月中旬，使领馆积极协调巴联邦政府和各省医疗专家参加了由中方举办的新冠肺炎疫情防控问题网络视频会，介绍中方的疫情防控经验和诊疗办法。抗疫医疗专家组抵达后，随即走访巴基斯坦的医院，与当地医务人员就防疫理念、诊断、疑似病例隔离以及重症救治等问题进行交流。

疫情暴发以来，中巴两国对人员往来采取了科学严格的边境防控和检疫措施。除体温检测外，往来人员还需填报健康状况，并在入境后主动进行为期两周的自我隔离。巴基斯坦总理国家健康服务、管理和协调事务特别助理扎法尔·米尔扎表示：“中国在应对疫情方面的表现，为世界公共卫生安全作出了突出贡献。”

使领馆正在积极协调国内各方，向巴方提供各方面的援助和支持。迄今，中方已多次向巴方援助了新冠病毒检测试剂盒、口罩、防护服、呼吸机和各类药品等医疗物资。中方支持巴基斯坦建设的新冠肺炎临时隔离医院也于3月26日开始动工。

“中巴是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。”姚敬表示，当前巴正面临疫情挑战，中方愿同巴方联手共同应对，发扬守望相助、共克时艰的中巴传统友好精神。

中国对巴基斯坦抗击疫情所做出的无私援助，得到了巴方高度评价。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示：“感谢中国坚定支持巴基斯坦抗疫！中国全力帮助国际社会应对疫情，既致力于保护好本国人民，也积极承担国际责任。这体现出中国作为负责任大国的担当和能力。”

（本报伊斯兰堡电）

驻意大利大使馆

海外游子的坚强后盾

本报驻意大利记者 韩 硕

由于疫情形势严峻，意大利全国范围内的“封城”措施将延长至4月13日。

自新冠肺炎疫情发生至今，中国驻意大利大使馆的外交官们就一直处在忙碌状态。李军华大使通过在当地主流媒体发表署名文章、接受专访等形式，分享中国在疫情防控方面的经验。在使馆的大力协助下，中国迄今已向意大利派出三批医疗专家组，深入米兰、贝加莫等意北部疫情最严重地区，与一线医护人员进行交流。中国的帮助赢得意大利民众的真诚感谢。有当地网友写道：“中国向意大利提供了急需的援助，‘一带一路’的纽带比以往任何时候都要强大。”

在帮助意大利抗击疫情的同时，使馆在守护旅意华侨华人和留学生的健康和安全方面，发挥了尤为重要的作用。

“我的航班临时取消了，签证延期还能办理吗？”“学校停课了，我该怎么办？”……为更好地服务在意华侨华人和留学生群体，使馆增开了应急服务热线电话，扩大华侨华人和留学生的求助渠道，并开展心理疏导服务。据统计，在意大利生活着超过30万的中国公民。在这一特殊时期，身处异国他乡的侨胞和留学生面临着生活困难与心理压力。疫情在意大利发生以来，使馆已连续向在意华侨华人和留学生发布温馨提示和公开信，澄清谣言，提出应急预案。

李军华大使已三次深入意大利疫情重灾区，指导疫区护侨助侨工作。使馆还启动了与国内涉侨部门以及各地方外办的联动机制，努力为旅意侨胞补足医疗、生活等物资。“无论过去、现在还是将来，‘外交为民’都是使馆始终坚持的根本任务。”李军华说。

连日来，使馆克服物资筹措、运输等环节的重重困难，陆续为旅意留学生发放“健康包”。对身处疫情严重地区的留学生，使馆科教处还持续进行一对一联系，跟踪学生们的生活和防疫情况。

除提供物资以外，使馆还积极引导国内医疗机构和各地方政府开发远程医疗服务平台，对在意侨胞及其家属提供必要协助。在使馆的协调下，第一批抗疫医疗专家组在意期间，特地开设了一场直播，为当地侨胞和留学生普及疫情防范知识，观看量达到近70万次。一名中国留学生说：“意大利疫情严重，国内的家人一直非常担心。和我一起收看了使馆开设的防范疫情直播后，他们放心多了。”

在与当地侨领、留学生代表举行的视频连线座谈中，李军华大使鼓励他们团结一致战胜疫情，他说：“使领馆始终与大家同在，祖国和亲人始终与大家同在。”

使馆在领事保护方面的周密工作让在意华侨华人倍感安心。罗马美术学院的学生徐娜表示：“感谢祖国对我们的爱和支持。使馆的行动不仅缓解了大家的燃眉之急，更让我们感受到了祖国的关怀和温暖。”

（本报罗马电）

驻西班牙大使馆

与当地民众密切沟通互动

本报驻西班牙记者 姜 波

“请问使馆能否介绍中国抗击疫情的经验和对西班牙的援助情况？我们也想借此表达对中国的感谢。”这样的采访申请，中国驻西班牙大使馆每天都会收到很多。

3月中旬以来，新冠肺炎疫情在西班牙迅速蔓延，目前确诊病例数已超过10万例。西班牙政府不断升级防疫措施，积极寻求国际合作，尤其期待从中国抗疫举措中汲取经验。几乎所有西班牙主流媒体都向中国驻西班牙使馆提出了采访申请。

使馆对此迅速作出回应。中国驻西班牙大使馆临时代办姚飞曾在4天内密集接受了西班牙国家电视台等媒体的8场采访，向当地民众全面介绍中国疫情防控经验、取得的阶段性成果以及复工复产的情况等，也表达了中方将尽力向西提供支持和帮助的良好意愿。

当前，西班牙面临着医疗物资紧张的压力。为帮助缓解这一难题，使馆积极协调中国各界向西捐赠物资。3月22日，由中国政府援助的医疗物资运抵西班牙，包括核酸检测试剂盒、口罩、防护服、护目镜等，已由西班牙政府接收并统一分配。中国企业和机构等捐赠的物资也陆续抵达。

姚飞在接受采访时表示，在中国抗击疫情最艰难的时刻，西班牙是最早向中方表达慰问和支持的国家之一，中方对此始终心怀感激。“在当前西班牙面临严峻挑战之际，向西班牙伸出援助之手是我们义不容辞的责任。”

许多媒体主持人都在采访中表达了对中国抗疫成果的赞叹，并感谢中国无私分享宝贵经验。他们纷纷表示：“期待中国经验和援助物资能帮助西班牙早日战胜疫情。”

中国驻西班牙大使馆还充分利用社交媒体平台，发布有关中国新冠肺炎的诊疗方案和防控经验、对西班牙物资捐赠的最新信息，并对歧视性言论进行坚决回击。使馆还在社交媒体上与西班牙各政府部门、多位政府内阁成员和主流媒体密切沟通互动，为西班牙一线医护人员加油，传递对西政府和人民抗击疫情的支持。

使馆社交媒体平台发布的信息内容丰富、实用性强，引起西班牙民众的关注。当地民众在使馆社交媒体账号下留言近万条， 感谢中国在艰难时期给予西班牙的支持和帮助，称赞中国为全球合作抗疫树立了榜样。还有网友在留言中晒出当地医院接收的中国产口罩的照片，为两国守望相助、合作抗疫点赞。

（本报马德里电）

驻比利时大使馆

调动华侨华人医疗资源

本报驻比利时记者 张朋辉

“当前，比利时新冠肺炎疫情形势日趋严峻。希望华侨华人医务工作者发挥自身专业优势，调动各自资源，积极参与抗疫斗争。”日前，中国驻比利时大使馆与比利时华侨华人医生抗疫医疗服务队举行视频工作会议，中国驻比利时大使曹忠明对医疗队医生提出了殷切期望。

随着新冠肺炎确诊病例迅速增加，比利时的公共医疗卫生服务“压力山大”。为保障旅比侨胞的健康安全，解决部分华侨华人和中资机构人员“看病难”的问题，在使馆倡议下，来自布鲁塞尔、安特卫普、列日、图尔奈四地的旅比华侨华人医生临时组建了一支抗疫医疗服务队，并在使馆网站公布了他们的地址、电话等联系方式。

这支医疗队的医生专业涵盖全科、中医、老年医学、康复科、产科和心理科等。对于不同年龄层、不同身体状况的旅比侨胞，他们提供有针对性的疫情防控咨询、就诊指导及紧急救助等服务。

自1月开始，使馆人员积极接受当地媒体采访、及时发布信息，向比利时民众介绍中国抗疫经验及成果，澄清谣言、解疑释惑，全力保护旅比同胞的正当权益。

曹忠明大使先后接受了欧洲多媒体新闻平台《欧盟记者》、比利时财经周刊《趋势》等媒体采访。就中国的抗疫措施及经验、中国如何保障经济发展以及针对一些不实谣言等做出了回应。曹大使在采访中表示，中方对比利时各界给予中国抗疫斗争的支持表示感谢，“这体现了比利时对中国抗击疫情的支持和对中国政府战胜疫情的信心”。

比利时疫情蔓延后，在使馆的协调推动下，中比双方围绕抗击疫情等公共卫生领域的合作也在有序推进。华侨华人抗疫医疗队成员也与比利时同行分享中国的抗疫做法及诊疗经验，并积极展示中医药的防疫抗疫功效。

3月中旬，中欧就新冠肺炎疫情防控工作举行视频会议。在听取了中国专家对疫情防控工作的经验后，安特卫普大学医院传染病和热带医学部主任埃丽卡·弗利格等比利时医疗专家表示：“希望继续同中方加强在流行病学研究、疫情防控、疫苗研发、医疗物资等方面的合作，助力比利时早日战胜疫情。”

目前，使馆与比利时外交部、卫生部等部门建立了顺畅的疫情防控信息沟通渠道，及时通报中国抗疫取得的进展以及与国际社会合作的情况，向比方提出中国同胞的关切和诉求。使馆的贴心行动让在比同胞感受到了祖国的关怀。根特大学土木工程专业在读博士漆添告诉记者：“对我们而言，这不仅是实实在在的帮助，更是心理上的支持。有祖国这个强大的后盾，我们一定能克服困难、战胜疫情！”

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 17 版）