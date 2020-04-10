洞庭湖畔，鱼米之乡。湖南益阳今年春耕格外忙。

种了多年单季稻，今年改种双季稻，赫山区笔架山乡中塘村种粮大户俞聪带着社员抢农时，浸种催芽、秧苗码盘、搭建拱棚，忙得脚不沾地，“秧好一半谷，你瞧，这苗出得多旺！”

为啥“单改双”？俞聪信心满满，“农田条件好了，旱能灌、涝能排。跟加工厂早早签了订单，400亩地多种一季，能多挣16万元，为啥不干？”今年在益阳，像俞聪一样单改双的农户可不少，全市计划早稻生产面积165万亩，比去年增加24万亩。

手中有粮，心中不慌。夏粮生产是全年粮食丰收的第一仗。当前全国春耕形势如何？种粮农民利益有保障吗？记者深入粮食主产区进行了调查。

春播进展如何？

粮食面积稳定，苗情向好，为全年丰收打牢基础

一排排秧苗在传送带上列队前行，码成秧盘，送进育秧棚。“机械化育秧，每小时制作600多张秧盘，种200亩早稻一点不费力。”安徽怀宁县茶岭镇峡山村种粮大户查显清介绍。

“今年又扩种了3000亩。”山东邹平高新街道种粮大户甘冲底气十足，喷灌“打点滴”、施肥打药用上无人机，不仅小麦长得壮，每亩成本还减少1/3，订单种植优质麦，每亩多挣300多元。

不误农时不负春。当前北方冬小麦正拔节分蘖，是产量形成的关键期，南方早稻进入育秧期，东北地区进入备耕阶段。农业农村部农情调度显示，截至4月3日，全国春播粮食面积达1亿亩，进度明显快于去年同期。

种粮意愿强，春播面积稳。“前段时间不能出门，担心今年育秧不能按时进行，现在看来疫情影响不大。”黑龙江庆安县东禾水稻种植农民专业合作社联社理事长杨晓萍说，“水稻已经出苗，就等着5月初插秧呢。”

作为全国“大粮仓”，东北4省（区）春播面积占全国春播总面积的一半。今年，这里春播意向面积稳中略增，墒情较好。

南方水稻主产区纷纷出台措施，确保今年早稻面积恢复增加。江西拿出产粮大县奖励25%的资金支持早稻生产，湖南省级财政安排2亿多元，支持早稻集中育秧和机插秧。截至4月3日，全国早稻育秧过八成，早稻栽插过四成，进度都快于去年同期。

春管抓得紧，小麦苗情好。在山东德州市武城县鲁权屯镇张马尧村，正给自家麦田浇水的村民吴玉坡说，麦苗长势不错，“亩产估计能有1000多斤，高产没跑儿。”

眼下，各小麦主产区加强春季田间管理，促进弱苗向壮苗转化，让小麦多成穗、成大穗。农业农村部种植业管理司副司长刘莉华介绍，今年小麦种植面积基本稳定，春季田管比较到位，目前苗情长势好于常年。“一二类苗比例达87.2%，比上年提高3.5个百分点。”

防灾绷紧弦，稳产有保障。“后王村小麦有条锈病，张村镇晚油菜弱苗多。”河南邓州市农技中心的冀洪策田间巡查发现问题，立刻商请相关部门发布预警信息，组织喷雾机及时防控，“一定要有效遏制病情蔓延。”

各地积极防灾减灾，为夏粮丰收提供保障。湖北襄州区组建11支植保机防队，对条锈病田块喷药防治；四川盐亭县对全县22万亩小麦、30万亩油菜“全面体检”，及时发现问题，抓早治小。农业农村部启动重大病虫害发生动态网上直报，目前小麦条锈病累计防治1800多万亩次，草地贪夜蛾累计防治190多万亩次。

“目前夏粮长势较好、丰收有基础，春播进展总体顺利，粮食生产有了个好开局。”农业农村部种植业管理司司长潘文博表示。

服务跟得上吗？

农资供得上，技术指导到位，“田保姆”活跃一线

庄稼一枝花，全靠肥当家。春耕备耕，农资供应足不足？

“化肥马上就运到地头了，大家来领啊！”满载农资的货车行驶在乡间小道，湖北鹤峰县容美镇唐家铺村第一书记马发权核对清单。“为了不耽搁农活，村民微信下单，我们集中代购，统一运输，确保农资及时进村，农民及时下田。”在鹤峰，驻村干部担任“搬运工”，打通农资供应“最后一公里”。

“目前春耕生产秩序基本恢复正常。农业农村部专门成立农资保供组，春耕不结束，热线电话不撤销、跟踪服务不松劲，督促各地压实责任。”农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱介绍。

集中采购、领导包片、建立流动超市……各地各部门创新举措打通农资运输“堵点”，目前全国农资门店营业率达到90％。

加快产能恢复，保障农资供应。“公司磷酸一铵产量占全国总量的15％左右，如果不及时复工复产，会影响下游复合肥生产。”湖北祥云化工股份有限公司董事长胡华文介绍，企业与上游沟通，确保原料供应；员工分批入场，严格做好防控；陆水海联运，优先保障紧急区域，目前企业产能达到85％。

当前，全国农资重点企业复工率达到88％，农资供应能达到常年水平。“接下来，要抓好精准调度，摸清农资所缺种类、数量，对有缺口的地区，加强调剂力度。”谢焱说。

疫情当前，技术指导到位了吗？

“过去看到地里有草我就打药，这次听专家说整地之前、草快冒出之前再打药效果好，还省药，我打算试试。”黑龙江富锦市长安镇大安村种植户申云强，是位水稻种植“老把式”，最近他整天抱着手机看专家直播，“专家不仅讲技术还给推荐优质品种，真解渴！”

电话咨询、微信办班、电视、网络直播……今年春耕，“不见面”的技术指导正在帮助越来越多农户。在“中国农技推广”平台上，38万多名农技推广人员、6000多名国家现代农业产业技术体系的专家在线，解答技术难题、提供远程问诊。

社会化服务有保障吗？

“从选种、施肥、撒药到收割、销售，我们提供全程托管套餐，农民当上‘甩手掌柜’。规模化作业，每亩小麦成本减少200多元。”山东阳信县开源农机专业合作社理事长张凤霞介绍。选种优质小麦品种，办理农资运输证，无人机飞防，目前合作社已经托管小麦面积2万多亩。

春耕时节，“田保姆”活跃在各地田间地头，为农民提供全方位服务，农民种地省力又省心。农业农村部数据显示，目前全国从事农业生产托管的服务组织达36.9万个，今年生产托管服务将完成作业面积15亿亩次。

种粮有赚头吗？

政策托底，优质优价，种粮农民吃上“定心丸”

稳定发展粮食生产，要让农民种粮有赚头。当前种粮收入如何？农民种地积极性高吗？

重农抓粮稳政策，种粮农民有底气。

“今年早稻最低收购价是每100斤121元，比去年增加了1元，我们一下子就能增收1.6万元。”俞聪算了笔细账，当地还对集中育秧抛秧秧田每亩补贴1000元、机插秧秧田每亩补贴2500元；对30亩以上种粮大户种植双季稻且稻草粉碎还田的，按早稻面积每亩补贴40元。“这‘定心丸’一吃，咱种地更有劲头。”

一系列惠农政策稳住农民种粮收益。今年国家加大对早稻生产的支持力度，早籼稻和中晚籼稻最低收购价每斤提高一分钱，这是此前连续3年调低之后首度提高。农业农村部会同财政部统筹整合农业项目资金36.7亿元，支持主产区恢复双季稻；整合稻谷补贴、耕地轮作休耕试点、农业社会化服务、绿色高质高效行动等资金，重点支持集中育秧、机插秧等关键环节及代育代插、代耕代种等托管服务。

不仅仅政策稳，优质优价机制也加快形成，激发农民种粮积极性。

绿色种植，土地增“金”。

“清水养殖，虾鳅吃虫，不用肥药，一块田能收两茬有机虾鳅、一茬生态米，每亩收入1万多元。”福建浦城县管厝乡登俊村种粮大户张年江说，“绿色种养让土地增‘金’。”

“先给土地‘体检’，缺什么补什么，精准配给营养餐，测土配方施肥让每亩地少用化肥10多斤，粮食增产30斤。”江西万年县汪家村种粮大户夏其概的100多亩地，增产不再靠大肥大水。

农业农村部提出，今年确保化肥利用率提高到40%以上，保持化肥使用量负增长；确保农药利用率提高到40%以上，力争主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到30%以上。

抬头看市场，低头搞生产。

“消费者爱吃啥，我们就种啥。合作社根据线上线下销售额制定种植计划，今年2万亩水稻全部种上优质米。”杨晓萍说，17家合作社抱团闯市场，智能水稻浸种催芽车间、旋转育秧车间、智能育秧大棚这些新技术设施全都置办齐了，辐射带动周边8个乡镇发展优质水稻。

订单在手，农民不愁。潘文博介绍，今年春耕，各地积极发展订单生产，根据市场需求调优结构，发展强筋弱筋小麦、优质稻、高蛋白大豆，满足市场多样化需求。

眼下，春天的气息在田野间荡漾开来，越来越浓的绿色孕育着丰收的希望。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 18 版）