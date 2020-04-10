在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产

新华社北京4月9日电 日前，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，各地区各部门要按照党中央、国务院决策部署，贯彻“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，统筹疫情防控和经济社会发展，在防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，积极有序推进复工复产。

《意见》要求，一要压实地方和单位疫情防控主体责任。严格落实《全国不同风险地区企事业单位复工复产疫情防控措施指南》等要求，做好通风消毒、健康监测和出入管理，落实员工个人防护要求，尽量减少人员聚集和集体活动。二要常态化防控与应急处置相结合。保留发热门诊和预检、分诊等制度，规范疫情应急处置流程，一旦发生疫情立即启动应对预案并实行精准管控，公开透明发布疫情信息。三要分区分级恢复生产秩序。低风险地区要从应急性超常规防控向常态化防控转变，及时取消与正常生产生活秩序不相适应的防控措施，不得采取审批、备案等方式延缓企业复工。四要推动全产业链复工复产。及时帮助解决企业用工、资金、原材料供应和重大项目开复工等问题，支持供应链核心企业带动上下游特别是配套中小企业复工复产。抓好农业生产和重要副食品稳产保供，全面恢复农贸市场经营。五要推动服务业复工复市。低风险地区由经营者自主决定复工复市时间，通过预约、分流限流等控制人员密度。全国性文体活动及跨省跨境旅游等暂不恢复。完善物流快递业相关防控措施，允许快递人员进入社区（村）配送。六要做好客运恢复和返岗服务。低风险地区之间的人员流动（入境人员除外），不得再设置障碍。在有效防控前提下，全面恢复城乡道路、公共交通运输服务。低风险地区人员可不实施上岗前隔离。七要加强交通秩序保障。做好离鄂离汉通道管控措施解除后交通秩序保障，在防控措施到位的前提下，有序恢复进出湖北省和武汉市的道路、水路、航空、铁路旅客运输。严格入境人员车辆管理，统筹做好外防输入和畅通国际物流通道工作。

《意见》强调，各地区各部门要真抓实干，力戒形式主义、官僚主义，坚决纠正防控措施“一刀切”、防控要求“层层加码”，杜绝复工复产下指标、虚报数据等行为，大力整合各类报表，严控督查数量、频次。建立健全激励机制和容错纠错机制，强化主动作为、责任担当，切实帮助基层解决困难、减轻负担。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 04 版）