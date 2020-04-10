森林防火：全域机动增援正成常态

“春季历来是我国森林草原防火工作的关键时期，近5年来七成以上的重特大火灾都发生在春季。”在9日举行的国新办发布会上，应急管理部副部长周学文介绍，今年春季，国家森林草原防灭火指挥部和各地采取一系列防火措施，同时受疫情影响人们外出活动大量减少，一定程度上减轻了人为火灾的压力。

据统计，3月份共发生森林火灾221起，同比减少34.2%。刚刚过去的清明假期，共接报处置了森林草原火灾13起，与去年清明节假期相比减少了83%。

野外火源是引发森林草原火灾的最主要因素。近十年已查明火因的森林草原火灾中，人为原因引发的占97%以上。

为从源头上防范化解森林草原火灾的重大风险，国家森林草原防灭火指挥部办公室决定从3月15日起，在全国范围内开展为期3个月的野外火源专项治理行动。截至4月5日，全国已累计派出检查人员7.6万人次，排查整治隐患5.2万多处，出动警力6.6万多人次，查处野外违规用火4331起，处罚1802人，追责问责238人。

“今年3月份以来，全国森林草原火灾起数同比大幅下降，应该说这项专项行动也起到了作用。”国家森防办常务副主任、应急管理部火灾防治管理司司长彭小国分析。

周学文说，也要清醒看到工作中仍然存在火源管控难度大、专业力量不足、基础设施薄弱等困难，特别是近期一些省份连续发生森林火灾，暴露出部分地区防灭火责任没有压实压细，工作存在盲区死角，火灾处置不够及时有效等诸多问题。

如何做好相关林区的火灾防控工作？国家林业和草原局森林草原防火司负责人陈雪峰介绍，将从严格管控进山入林人员、严厉打击野外违法用火行为、加强火情早期处置、积极参与指挥扑救等方面抓好工作，“我们将责成重点林区林草部门紧要时期增设临时防火检查站、增加临时护林员、加大巡护密度，做到山有人看、林有人护、火有人管、责有人担，织牢织密野外火源防控网，减少火灾发生的概率。”

近期四川、云南等地接连发生森林火灾，彭小国分析，扑救工作主要存在四方面困难：一是气象复杂。西南林区是典型的亚热带高原季风气候，又有干热河谷气候的特点，乱流现象时常发生；二是地形险峻。西南林区位于横断山区，山高坡陡、谷深林密，地势高差很大；三是难以立体展开。受高山峡谷地形和输水压力影响，以水灭火的装备通常很难发挥作用。高原空气稀薄，直升机动力和升力下降，又很难把水准确洒到火线上；四是容易复燃。西南地区火场由于地形复杂和腐殖层较厚，林下可燃物较多，清理看守任务非常繁重。

彭小国表示，下一步将从五方面加以应对：一是加强监测，预警先行。强化卫星监测、雷电监测、远程视频监测、飞机巡护等运用；二是备足力量，适量前置。总体上按照省内扑救为主、省外增援为辅和“一线精、二线强、三线快”的原则筹措力量；三是完善指挥机制，规范指挥；四是强化保障，一体联动；五是科学施救，确保安全。

面对严峻的森林防灭火形势，全域机动增援正成为常态。应急管理部森林消防局副局长闫鹏介绍，目前，森林消防队伍按照立足本地、辐射周边、支援全国的机动扑救模式，初步具备了在编成内抽组1万人实施机动增援的能力。

闫鹏说，下一步将持续加大机械化装备、信息通信装备、化学灭火装备建设的比重，特别是针对高山林区的山高坡陡、悬崖峭壁，优先发展森林航空消防力量，进一步提高火灾扑救效率和重点区域的风险防范化解能力。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 04 版）