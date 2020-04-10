我代表向联合国通报中国抗疫和国际合作情况

人民网联合国4月8日电 （记者杨俊）中国常驻联合国代表张军8日致函第七十四届联大主席穆罕默德—班迪、联合国秘书长古特雷斯和各国常驻联合国代表，用事例和数据详细介绍中国抗击新冠肺炎疫情及同国际社会合作情况。

函件梳理了中国抗击疫情的重大举措和重要经验，指出在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国政府坚持全民动员、联防联控，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，同疫情展开顽强斗争。中方提出“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防控要求和“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的救治要求，实践证明行之有效。

函件还以详尽事实展现了中方应对疫情的公开、透明、负责任态度，以翔实数据展现了中国为国际抗疫合作作出的巨大贡献。

张军表示，中国坚决反对针对任何国家、民族和个人的歧视或污名化行为。面对这场全人类的重大考验，国际社会必须携起手来，共同抗击疫情，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 03 版）