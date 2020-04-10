热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中国已向10国派出12批医疗专家组

2020年04月10日08:17 来源：中国青年报

　　本报北京4月9日电（中青报·中青网记者 陈小茹）外交部发言人赵立坚今天主持例行记者会时透露，截至目前、中国已向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老挝、委内瑞拉、菲律宾、缅甸10个国家派出了12批医疗专家组，帮助它们抗击新冠肺炎疫情。中方专家组成员同当地医护人员交流抗疫经验，帮助他们提高疫情防控和诊疗能力，提振共同战胜疫情的信心，得到了有关国家政府和人民的一致好评。

　　针对有评论称中国希望通过外派医疗专家组的方式向外国输出“中国模式”治理方法，赵立坚回应说，中方这么做，是出于投桃报李的情谊，是出于国际人道主义精神，更是为了践行人类命运共同体理念。他说：“我们从来不会在朋友有难时袖手旁观、避而远之，更不会在伸出援手时夹杂私利、挑三拣四。守望相助、齐心协力、同舟共济、共克时艰，就是中方同国际社会一道，坚决打好打赢疫情防控全球阻击战的初心和目标，始终未变。”

　　赵立坚强调，面对这场突如其来的全球公共卫生危机，没有任何国家可以独善其身，国际社会比任何时候都更需要团结与合作。中方坚决做好本国疫情防控，加强国际抗疫合作，积极参与全球卫生治理，是责任更是担当，符合国际社会共同利益和全人类福社。他说，中方从不向谁“输出”中国模式，也从未要求谁“抄中国作业”。中方愿继续秉持人类命运共同体理念，集各方之力，汇各方之智，同各方分享、交流疫情防控有益做法，有效开展疫情联防联控，积极支持世界卫生组织等国际组织发挥作用，坚决阻遏疫情全球蔓延，直至迎来国际抗疫的最终胜利。

　　9日下午，受中国政府派遣，由国家卫生健康委组建、福建省卫生健康委选派的第三批中国赴意大利抗疫医疗专家组一行14人，顺利完成在意大利为期两周的工作任务，平安飞抵浙江温州。此前一天，中国抗疫医疗专家组一行12人携带5.3吨的抗疫物资飞抵缅甸仰光国际机场，并同缅方相关部门开展对接，投入协助防疫工作。

　　来源：中国青年报

(责编：许晓华、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn