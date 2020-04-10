中国已向10国派出12批医疗专家组

本报北京4月9日电（中青报·中青网记者 陈小茹）外交部发言人赵立坚今天主持例行记者会时透露，截至目前、中国已向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老挝、委内瑞拉、菲律宾、缅甸10个国家派出了12批医疗专家组，帮助它们抗击新冠肺炎疫情。中方专家组成员同当地医护人员交流抗疫经验，帮助他们提高疫情防控和诊疗能力，提振共同战胜疫情的信心，得到了有关国家政府和人民的一致好评。

针对有评论称中国希望通过外派医疗专家组的方式向外国输出“中国模式”治理方法，赵立坚回应说，中方这么做，是出于投桃报李的情谊，是出于国际人道主义精神，更是为了践行人类命运共同体理念。他说：“我们从来不会在朋友有难时袖手旁观、避而远之，更不会在伸出援手时夹杂私利、挑三拣四。守望相助、齐心协力、同舟共济、共克时艰，就是中方同国际社会一道，坚决打好打赢疫情防控全球阻击战的初心和目标，始终未变。”

赵立坚强调，面对这场突如其来的全球公共卫生危机，没有任何国家可以独善其身，国际社会比任何时候都更需要团结与合作。中方坚决做好本国疫情防控，加强国际抗疫合作，积极参与全球卫生治理，是责任更是担当，符合国际社会共同利益和全人类福社。他说，中方从不向谁“输出”中国模式，也从未要求谁“抄中国作业”。中方愿继续秉持人类命运共同体理念，集各方之力，汇各方之智，同各方分享、交流疫情防控有益做法，有效开展疫情联防联控，积极支持世界卫生组织等国际组织发挥作用，坚决阻遏疫情全球蔓延，直至迎来国际抗疫的最终胜利。

9日下午，受中国政府派遣，由国家卫生健康委组建、福建省卫生健康委选派的第三批中国赴意大利抗疫医疗专家组一行14人，顺利完成在意大利为期两周的工作任务，平安飞抵浙江温州。此前一天，中国抗疫医疗专家组一行12人携带5.3吨的抗疫物资飞抵缅甸仰光国际机场，并同缅方相关部门开展对接，投入协助防疫工作。

来源：中国青年报