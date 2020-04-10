福建严惩非法入境妨害疫情防控违法犯罪行为

福建省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省司法厅日前联合发布《关于依法严惩非法入境妨害疫情防控违法犯罪行为的通告》，并出台了《关于依法严惩非法入境妨害疫情防控违法犯罪的指导意见》。此举旨在防止境外新冠肺炎疫情输入，依法严惩非法入境妨害疫情防控违法犯罪行为，维护公共卫生安全，保障人民群众生命安全和身体健康”。

据悉，福建省漳平市警方近日共抓获涉嫌偷越国边境违法犯罪嫌疑人7名，其中6名被采取强制措施，1名被行政处罚。

福建省委书记于伟国强调，要把严防境外疫情输入作为疫情防控的重中之重，严密防控、严厉打击海上偷渡等违法犯罪行为。对偷渡人员和组织协助偷渡的，依据刑法、出境入境管理法、传染病防治法等法律法规，严厉惩处，形成强大震慑。他要求筑牢“五道防线”：筑牢数字防线，充分利用科技手段，全面监测监控；筑牢海上防线，全面加强海上巡查堵截，开展海上联合执法行动，决不让非法入境船只进入福建省海域；筑牢口岸防线，加强对各口岸和非正常口岸地区的随时巡查，严防非法入境人员上岸入境；筑牢村居防线，深入所有村居全面摸排、调查走访，加强港区作业、居留人员排查，防止非法入境人员藏匿其间；筑牢全省全员防线，落实好各地属地责任、部门监管责任、有关单位直接责任和全社会共同责任，形成全省严防非法入境的坚固防线和强大合力。（中青报·中青网记者 陈强）