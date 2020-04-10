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习近平回信勉励武汉东湖新城社区全体社区工作者

抓细抓实疫情防控各项工作 用心用情为群众服务

2020年04月10日08:12 来源：中国青年报

　　新华社北京4月9日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平4月8日给武汉市东湖新城社区全体社区工作者回信，再次肯定城乡广大社区工作者在疫情防控斗争中发挥的重要作用，向他们致以诚挚的慰问，并勉励他们为彻底打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战再立新功。

　　习近平在回信中说，我从武汉回来后，一直牵挂着武汉广大干部群众，包括你们社区在内的武汉各社区生活正在逐步恢复正常，我感到很高兴。

　　习近平指出，在这场前所未有的疫情防控斗争中，城乡广大社区工作者同参与社区防控的各方面人员一道，不惧风险、团结奋战，特别是社区广大党员、干部以身作则、冲锋在前，形成了联防联控、群防群控的强大力量，充分彰显了打赢疫情防控人民战争的伟力。

　　习近平强调，现在，武汉已经解除了离汉离鄂通道管控措施，但防控任务不可松懈。社区仍然是外防输入、内防反弹的重要防线，关键是要抓好新形势下防控常态化工作。希望你们发扬连续作战作风，抓细抓实疫情防控各项工作，用心用情为群众服务，为彻底打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战再立新功。

　　社区是疫情防控的最前线。新冠肺炎疫情发生以来，全国400多万名社区工作者坚守一线，在65万个城乡社区从事着疫情监测、出入管理、宣传教育、环境整治、困难帮扶等工作，为遏制疫情扩散蔓延、保障群众生活作出了重要贡献。习近平总书记高度重视社区防控工作，多次作出重要指示，对社区工作者给予肯定，还先后到北京市安华里社区、武汉市东湖新城社区考察慰问。近日，武汉市东湖新城社区的全体社区工作者给习总书记写信，表达了对总书记和党中央的感激之情，以及继续坚守好阵地、履行好职责的坚强决心。

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　　回信

　　武汉东湖新城社区全体社区工作者：

　　你们好，来信收悉。我从武汉回来后，一直牵挂着武汉广大干部群众，包括你们社区在内的武汉各社区生活正在逐步恢复正常，我感到很高兴。

　　在这场前所未有的疫情防控斗争中，城乡广大社区工作者同参与社区防控的各方面人员一道，不惧风险、团结奋战，特别是社区广大党员、干部以身作则、冲锋在前，形成了联防联控、群防群控的强大力量，充分彰显了打赢疫情防控人民战争的伟力。我向你们致以诚挚的慰问！

　　现在，武汉已经解除了离汉离鄂通道管控措施，但防控任务不可松懈。社区仍然是外防输入、内防反弹的重要防线，关键是要抓好新形势下防控常态化工作。希望你们发扬连续作战作风，抓细抓实疫情防控各项工作，用心用情为群众服务，为彻底打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战再立新功。

　　来源：中国青年报

(责编：许晓华、许心怡)


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