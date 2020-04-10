部署加强边境地区疫情防控力量 扩大国内重点地区检测范围 在做好常态化防控同时全面推进复工复产

新华社北京4月9日电 4月9日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记主持召开的中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，有针对性动态加强境外疫情输入防范，进一步完善防范境内疫情反弹的措施，巩固我国疫情防控阶段性成效，全面推进复工复产，加快推进生产生活秩序全面恢复。

会议要求，要根据全球疫情快速蔓延的形势，及时动态调整防范疫情跨境输入的重点和应对措施，科学防控、精准施策，提高工作针对性有效性。边境省份各级党委政府要压实责任，分级分类、因地制宜动态跟进，制定和调整防控工作方案。加强点、线、面管控，实施严格的入境人员闭环管理，构建“从国门到家门”的多层次全方位防控链条，减少不必要的人员跨境流动，同时保障正常货物运输。从内地调集力量支持和加强边境地区、口岸城市医疗物资储备和检测实验室等建设，提高医疗检测和收治能力。推进与周边有关国家建立联防联控机制。要加强对我在境外公民的关心关爱，协助解决实际困难，保护他们的健康安全和合法权益。

会议要求，要加强国际合作，继续为有关国家疫情防控提供力所能及的帮助，为他们采购防疫物资提供便利，加强出口产品质量监管，对无法提供由药监部门发放的产品注册证书或相关证明的产品不得出口。

会议指出，目前我国疫情仍存在反弹风险，近期个别地方又出现聚集性疫情，要查找和补齐防控短板。根据检测能力的增强，抓紧在重点地区扩大核酸检测和血清抗体检测范围，提高检测率，做好流行病学调查，及时发现感染者，掌握无症状感染者状况。这是维护人民群众生命安全和身体健康的实际举措，可以减少传播风险，对被检测者和他人都是有利的。要严格落实“四早”措施，及时公开透明、实事求是发布信息。武汉市解除离汉通道管控后，要在全力加强重症患者救治的同时，继续做好群防群控、社区防控，继续减少不必要的人员聚集。各地要发挥好发热门诊监测和传染病网络直报“两张网”作用，一旦发现疫情立即按规定处置。要改进提高检测技术，加快研发抗病毒药物和疫苗。

会议指出，在做好常态化防控同时，要积极创造有利条件推进全面复工复产，促进内需加快恢复回升，帮助各类企业特别是中小微企业渡过难关，帮助受疫情影响较大的群众解决就业、生活等方面实际困难，加大力度推动经济社会发展。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 04 版）