种好水稻 卖好价钱——来自吉林省吉林市的备春耕见闻

松花江穿城而过的吉林省吉林市土地肥沃，水资源丰富，水稻种植条件得天独厚。这几年，吉林市大力推广高标准农田建设，万昌大米、舒兰大米等品牌在国内有了知名度，农业变得精致，好米卖出了好价钱。

早春时节，吉林市的夜间最低气温依然在0℃左右，黑土地上还未开犁。但水稻种植户们早就忙活起来，育秧苗、备农资、联系农机……为今年有个好收成。

在吉林市舒兰市，返乡务农的大学生“新农人”蔡雪今年新流转承包了1500亩稻田，为的是进一步扩大高品质水稻种植面积。

在蔡雪的农场，一盒5斤的高品质大米卖到近百元，销量很好。“这几年，大家对大米的口感、农残等要求越来越高。”蔡雪说，“只要米好，价格高一点消费者也能接受，回购率也高。”

一边采购农资，一边用牛粪堆肥，一边和网络平台合作推广有机大米品牌……土地虽未开犁，但蔡雪和农户们一刻也不闲着。

民房改造成的办公室里，阳光明媚。虽然受到疫情影响，备耕工作显得有些急迫紧张，但蔡雪依然信心满满。她打算在线上平台进行更多投入，在中高端品牌打造上下功夫，满足大家“吃好米”的需求。

好大米能卖出好价钱——在吉林市的水稻种植区，这已经是大家的共识。“‘大路货’利润低，虽然种起来简单，但销量在下降。”永吉县的种粮大户肖建波说。

肖建波改变模式，搞起水稻种植“私人订制”。客户包下一片田，交定金、选品种，价格论亩算。这种模式下，高品质的大米，每公顷每年可增收近万元。有客户对记者说，想要“包田”，春耕前就得“抢”，晚了，就得等到明年。

如今，产自吉林市的高端大米，20元一斤很常见，也不愁卖。好米好价背后，是当地积极推进现代农业建设的实在举措。

吉林市连续多年举办农业培训班，今年通过网络等方式培训农民36万人次，向农民推荐优质水稻品种和技术；在全市推广高标准农田建设，出台优质稻米标准，把好大米的优点落在纸面上；全力保障春耕、保灌溉、保供电……吉林供电公司组织了108支春耕保电服务队，活跃在田间地头。

吉林市农业部门提供的数据显示，去年入冬以来降水多，土壤底墒好，目前全市水库蓄水量是历年同期的128%。“待到冰雪彻底消融后‘桃花水’也会很充沛。”舒兰市水利局局长乔贵田说，“水足土肥，今年又是个丰收年。”（记者段续）