香港再次多措并举严防疫情

据香港特区政府新闻网消息，特区政府8日刊宪，延长禁止4人以上群组聚集及餐饮业规管措施期限；游戏机中心、健身中心及卡拉OK等处所继续停业，并于10日零时起新增关闭美容院及按摩院。各项措施有效期统一至本月23日。

香港特区政府4月8日公布数据显示，截至8日16时，全球确诊个案不断增长，香港确诊个案总数达960宗，较两周前的387宗大幅增加，而且为数不少的确诊个案为没有外游记录的本地感染个案。为防止疫情进一步扩散，特区政府将继续实施措施规管餐饮业务和多处场所并禁止群组聚集，同时加强对入境人士的检疫及病毒检测安排。

香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始当日在立法会会议前会见传媒时表示，局方要求美容院及按摩院停业14天是考虑到相关场所有部分确诊个案发生，属较高危的地方，在继续保持社交距离的大前提下有必要将其关闭。特区政府会因应疫情的发展，不时评估风险并检讨相关措施的效力、可行性，适时作出调节。

陈肇始提醒称，餐饮业务负责人及相关处所管理人若违反上述规定属刑事犯罪，最高可罚款5万元（港元，下同）及监禁6个月。此外任何人组织、参加受禁群组聚集，拥有、控制或营运聚集场所，或明知而容许进行聚集均属犯罪，最高可罚款2.5万元及监禁6个月，参加受禁群组聚集的人则须缴付定额罚款2000元。

为应对不断升级的疫情输入风险，香港卫生署将加强对入境人士的检疫及病毒检测安排。据香港文汇网报道，自8日起，所有由机场抵港的无病征人士须实时搭乘专车到亚洲国际博览馆采集深喉唾液样本，进行新型冠状病毒检测。若检测结果呈阳性，卫生防护中心会尽快并安排其入住公立医院接受治疗；若检测呈阴性，有关人士也须继续接受强制检疫至检疫期结束。

由于过去14天确诊的359宗输入个案中有248宗（69.1%）涉及曾前往英国人士，卫生署决定参考秘鲁专机回港人士检测安排，自9日起要求曾前往英国人士留在样本采集中心等候检测结果，以有效识别高风险地区确诊人士及安排密切接触者入住检疫中心。

此外，“加强化验室监测计划”将于8日起扩展至抵港前14天内曾到湖北省并从陆路口岸来港的人士。他们将获发样本瓶，并依照指示在居家检疫期间采集深喉唾液样本进行新冠病毒检测。

陈肇始表示，局方一直留意有关措施的成效、新增个案的数目及其他科学数据。目前新冠肺炎新增确诊个案数虽较早前的高峰期下跌，但每日仍有两位数增长，未来一段时间仍是关键时刻，呼吁市民保持自律。