中国医疗物资产能产量大幅增长

工信部消费品工业司副司长曹学军今天在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上介绍，通过全力动员复工复产，支持企业技改扩产，开辟绿色通道，加快生产企业资质审批，加强人员、设备、原辅材料运输等关键环节的协调，中国的口罩、防护服、隔离眼罩/面罩、测温仪等医疗物资产能产量大幅增长。截至4月5日，一次性医用防护服日产能达到150万件以上，医用N95口罩日产能超过340万只，重点跟踪企业医用隔离眼罩/面罩日产能达到29万个，全自动红外测温仪日产能1万台，手持式红外测温仪日产能40万台。

“在中国疫情防控形势向好、国外疫情蔓延加速的时候，我们愿意对有关国家和地区提供力所能及的支持和帮助，鼓励企业用高质量的中国产品去服务国际社会。”工信部运行监测协调局局长黄利斌说，但也应该看到，在庞大的国际需求面前，我们的能力也是有限的，同时还有诸多因素制约着国内医疗物资产能的发挥和供给能力的提升。比如，在关键零部件保障供应情况下，中国有创呼吸机的周产能约2200台，产能不足全球的1/5，想完全满足全球疫情防控的需求是不现实的。

药品方面，截至目前，磷酸氯喹日产能达到10万人份，累计生产67万人份；阿比多尔日产能5万人份，累计生产80万人份；法匹拉韦日产能1.15万人份，累计生产了13.75万人份。莲花清瘟胶囊日产能达到了200万盒，库存3000万盒，金花清感日产能达到2.6万盒，库存40万盒。（记者熊建）