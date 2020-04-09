生命美好，我们共同守护

医患携手并肩，同心协力抗击疫情

最近，一则视频温暖网络。一位87岁的新冠肺炎患者，在病房中为即将返程的医疗队员拉起小提琴，用悠扬的乐曲作为临别赠礼。一个月前，上海支援武汉医疗队的刘凯医生，推着这位老人做CT时在途中停下，让住院已久的他欣赏了一次久违的日落。这温暖的一幕感动了无数人。经过医护人员的悉心照料，老人不仅身体逐渐恢复，精神状态也好了起来。临别之时，他连连对上海来的医生、护士表达感恩之情。

感恩，不仅是老人的心意，也是所有患者共同的心声。病愈出院的人们写信、留言，表达对医护人员的感谢，还真挚地邀请他们再来武汉做客。每当支援湖北医疗队返程，都会有康复患者在路边送行，一声声“英雄”，一句句“感激”，饱含着最深情的敬意。

患者感恩，源自医护人员的巨大付出。各地医疗队进驻多家方舱医院，对轻症患者应收尽收、精心治疗：整建制接管新冠肺炎重症病区，同本地医护人员并肩作战，多学科医疗团队通力合作，对重症、危重症患者，一个都不放弃。不计成本、不惧困难，只要有一线希望，医护人员就会尽百倍努力。

除了全力救治病患，医护人员还千方百计为他们加油鼓劲。“黎明就在前方，有我守护在身旁”，在重症病区，陕西支援武汉的护士张朝升和患者一起朗读诗歌，传递信心。“武汉加油，中国必胜”，在方舱医院，医护人员教患者们制作爱心卡、呼喊鼓劲口号，坚定信心……

不负生命所托，白衣战士冲锋在前，让患者铭记在心。患者的感谢和信任，也是对医护人员最大的鼓励。很多患者从刚刚入院时的低落情绪中走出来，认真遵守医嘱，积极配合治疗，给了医疗团队极大的动力。患者用各种方式，或含蓄内敛，或直抒胸臆表达感恩之情，更为医护人员舒缓了疲惫、放松了心情、鼓舞了斗志。医患携手并肩，同心协力抗击疫情，也激励着全社会各个行业的人们各司其职、坚守岗位，为抗疫奉献一份力量。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 13 版）