应急管理部提醒社会公众，发现森林火灾速打报警电话12119，森林防火要牢记“十不”：不带火种进山、不在林区吸烟、不在山上野炊、不在林区内烧纸上香、不在林内燃放烟花爆竹、不在林内放火驱赶动物、不烧荒、未成年人不玩火、不在林区打火把照明、不在林内生火取暖。

3月17日，山西省榆社县因祭祀用火引发森林火灾，经过7天扑救火场明火才被全部扑灭；3月18日，一天之内全国接连发生14起森林火灾；3月30日，四川西昌发生森林火灾，致18名地方扑火队员和1名向导牺牲……近期，全国多地森林火灾多发，森林草原防灭火形势日趋严峻。

据应急管理部相关负责人介绍，今年3月以来，华北、西南地区干旱少雨，气温回升明显，大风天气频繁，北京北部、河北北部和西南部、山西东南部、四川南部、云南北部的部分地区，气温较常年同期偏高2℃—4℃，降水偏少五至八成，局部地区偏少八成以上，出现中度气象干旱，森林草原火险等级持续异常偏高，部分地区森林草原火灾呈高发态势。

“目前发生的森林火灾绝大多数是人为原因引发。据统计，2010年至2019年，在已查明火因的森林草原火灾中，由人为原因引发的占97%以上。” 应急管理部相关负责人表示，其中祭祀用火、农事用火、野外吸烟、炼山造林（为了植树造林，在采伐迹地或宜林地上用火烧来清理林地的一种营林措施）分列前4位。

进入4月，随着林牧区农事用火、生产生活用火、清明祭祀用火等明显增加，野外火源管控压力持续增加。据统计，近几年35%的森林草原火灾集中发生在4月份，对此国家森林草原防灭火指挥部办公室近日向北京市、河北省、山西省发布高森林火险橙色预警，向四川省、云南省发布高森林火险红色预警。“这是今年发布的首个高森林火险红色预警。红色预警意味着极高火险，林内可燃物极易燃烧，森林火灾极易发生，火势蔓延速度极快。”该负责人说。

近日，国家森林草原防灭火指挥部办公室、应急管理部、国家林业和草原局联合组织6个督查组，对北京、广西、四川等9个省区市森林草原防灭火工作进行督导检查。重点包括各地责任落实情况、工作部署情况、野外火源防控情况、安全施救情况和应急准备情况。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 19 版）