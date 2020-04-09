理解、支持、自觉配合有关部门采取的防控措施，不仅是对自己的生命安全和身体健康负责，更是对国内艰苦奋战取得的防控成果的保护

随着新冠肺炎疫情在境外呈加速扩散蔓延态势，“外防输入”成为当前疫情防控工作的重中之重。日前，最高检和公安部联合发布涉境外输入型疫情防控典型案例，其中有的是在入境时不如实申报健康情况，有的是入境后不遵守当地疫情防控要求。这些典型案例向社会发出明确信号：入境人员必须严格遵守法律、防控政令，违反相关规定将受到法律制裁。

当前，国内疫情防控形势持续向好，但疫情输入压力持续加大。入境瞒报等行为给国内来之不易的疫情防控成果造成威胁，带来疫情传播新的风险。

依法维护入境疫情防控秩序，对于“外防输入、内防反弹”有着重要的现实意义和法治意义。涉境外输入型疫情防控案件主要涉及妨害国境卫生检疫罪和妨害传染病防治罪。据统计，截至4月3日，全国公安机关立案查办此类案件近200起，对其中大部分情节较轻的作了行政处罚；对情节较重的，依法予以刑事立案侦查，启动刑事追诉。依法追诉涉境外输入型疫情防控案件，既是保护其他合法入境人员合法权益的必要举措，更是维护社会公共利益，保障大多数人合法权益的必然要求。

病毒不分国界，我国目前持续向好的形势得益于严格的防控措施。因此，对于入境回国人员要充分发挥法治的教育引导、警示作用，强化遵守防控法律规范和政策措施的意识与自觉，最大限度减少违规入境与疫情输入风险。一方面，入境回国人员必须依法严格遵守入境管控要求，如实申报个人健康情况，严格遵守隔离的规定，切莫因个人的瞒报谎报和违反管控规定对自己和他人造成不良后果；另一方面，执法司法机关也要在各个环节依法把握违法行为与刑事犯罪的界限，既有力维护社会秩序，保障人民群众生命安全和身体健康，又切实维护入境回国人员的合法权益。

无论身处何地，祖国始终是广大海外同胞最坚强的后盾。严格落实“外防输入”，加强入境疫情管控，既符合目前国内疫情防控形势，也是适应和支持世界其他国家开展疫情防控的必要之举。理解、支持、自觉配合有关部门采取的防控措施，不仅是对自己的生命安全和身体健康负责，更是对国内艰苦奋战取得的防控成果的保护。相信只要在法治的轨道上凝聚共识、同心协力，我们就能赢得这场疫情防控阻击战的最终胜利。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 19 版）