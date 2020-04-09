“同志，请停车。请问您从哪里来？请配合登记测量体温。”“大爷，出门一定要戴口罩啊，到家勤洗手”……对山东淄博市淄川区的机关干部而言，“严防严控、千叮咛万嘱咐”成了社区值班值守的“标配动作”。

针对城市老旧小区居住情况复杂、人员流动性强等特点，淄川区统筹整合区直部门力量，组织78个部门单位党员干部，下沉到145个老旧小区和53个村改居社区开展“双报到”，补齐薄弱区域疫情防控“短板”。

据介绍，山东各级机关企事业党组织和党员干部，到社区开展“双报到”志愿服务活动。全省共组织2万多个单位党组织、112.8万名在职党员到社区报到、在“疫”线集结，开展防疫工作。

在这场勠力同心的战疫中，机关企事业单位党组织通过与报到社区党组织联系对接，为社区提供必要的人力、物力支持，帮助社区协调解决在防疫物资筹措、居民生活保障、企业复工复产等方面遇到的困难：山东省委组织部、团省委、国家统计局山东调查总队等单位针对报到社区人手紧缺等问题，组织常态化的志愿服务队，定期到社区开展疫情防控志愿服务；济南市要求各单位到社区参与疫情防控、健康宣教、关爱帮扶等8项工作，积极承担社区党组织分配的防控任务；日照市东港区针对社区防疫物资匮乏等问题，组织报到的单位捐助口罩、消毒酒精等价值350余万元的紧缺物资……

如果说“双报到”让基层党组织成为战疫中的坚强堡垒，那么党员干部则是战疫中的一面面旗帜。

57岁的曲洪利是烟台市国有土地房屋征收补偿中心党员，也是一名有27年军旅生涯的军转干部。因为颈部和腿部有伤疾，他难以长时间站立和进行高强度运动。疫情发生后，曲洪利主动放弃春节休假，带头组建了14人的报到党员志愿服务队，第一时间到社区报到，承担防疫工作。

曲洪利忍着疼痛，为居民上门送菜、检查来往车辆、登记人员信息……有的居民看到后想上前帮他，他连忙摆手：“我接触的人太多，不要离我太近。”

社区防疫成了考验党员干部初心的试金石。如曲洪利一般，山东千千万万的党员干部在社区奋战着：泰安市7311名报到党员干部统一佩戴党徽、穿着“泰山先锋”红马甲，协助做好出入登记、防疫消毒等工作，每天近700人次到社区值守；滨州市报到党员成立“党员代购队”，对居家隔离观察、行动不便、老年独居的居民，提供周到的服务；东营市报到党员协助发放防疫明白纸3万余份，张贴宣传彩页2000余张……

“不怕脏、不怕累、不讲条件，哪里需要就去哪里”，这是社区人员对报到党员干部的评价。可以说，正是他们的无私奉献、勤勤恳恳，筑牢了基层防疫战线，为全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供了坚实的力量支撑。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 06 版）