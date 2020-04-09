践行“四心”交出合格答卷

敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势

当前，经过一段时间艰苦努力，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，经济社会运行秩序加快恢复。同时，国际疫情持续蔓延，给我们带来新的困难和挑战。各级干部特别是领导干部还需增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，勇当先锋、敢打头阵，主动担当、积极作为。

坚定必胜之心汇聚磅礴力量。“积力之所举，则无不胜也。”必胜信念不仅源于我们党所具有的强大动员力、执行力的制度优势，更源于我们党一次次攻坚克难、愈挫愈勇的奋斗史。面对新冠肺炎疫情挑战，在党中央坚强领导下，广大党员干部冲锋一线，从全力救治病患到加紧研发疫苗，党的集中统一领导、社会主义集中力量办大事的制度优势得到充分彰显，极大鼓舞了全国人民的斗志与信心。

压实责任之心集聚担当力量。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，既是一次大战，也是一次大考。在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷，是当前党员、干部最重要的责任和担当。当前，疫情防控任务依然艰巨繁重，疫情反弹风险不可忽视。面对这一形势，广大党员干部要知重负重，慎终如始地抓好防控工作，直至全胜；千方百计地有序恢复生产生活秩序，把我国经济发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来。

笃定仁爱之心增强服务群众能力。打赢疫情防控阻击战，推动经济社会发展，还有许多细致的工作要做。比如，要更好解决部分群众基本生活问题，保证疫情期间基本民生服务不断档，统筹做好其他疾病患者医疗救治工作，使人流、物流、资金流有序流动起来，畅通经济社会循环……群众的需求在哪里，工作就往哪里用力。只有善于换位思考、将心比心，才能把民生实事办好，把群众烦心事解决好。

恪守谨慎之心防范重大风险。古语有云，“备豫不虞，为国常道。”这次疫情提示我们，对风险因素要有底线思维，凡事从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果。疫情未获全胜，我们不能有麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态；前进路上考验多，领导干部需秉持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐，不仅要有防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招。

敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势。各级党组织和广大党员、干部不忘初心、牢记使命，扛起责任、经受考验，就一定能够战胜这场疫情，也一定能够保持我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。

（作者为安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心特邀研究员）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 05 版）