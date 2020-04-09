微光成炬，志愿力量温暖人心

志愿服务的参与程度，彰显着一个社会的文明素养；千千万万志愿者，展现着泱泱大国的文明形象

志愿者们身体力行，让爱心在行动中播撒，让正能量在传播中延续，吸引带动更多人参与其中，形成人人为我、我为人人的良好社会风尚

为居民买药，有时得跑好几家药店才能买齐；在超市协助运货，人均每天搬货2.5吨；接送医护人员，一天连续奔波十几个小时……“志愿服务关爱行动”在武汉启动以来，大批市民热心参与，“我要报名”的声音打动人心，“让我来做”的承诺坚毅笃定。2万余名专项招募的志愿者忙碌在江城的各个角落，以点点微光汇集成战胜新冠肺炎疫情的万丈光芒。

在这场疫情防控阻击战中，千千万万志愿者用行动践行雷锋精神、奉献精神，用爱心筑起联防联控、群防群治的坚固防线。他们原本是老师、公司职员、快递员、水电工、学生等，如今有了一个共同的名字——“志愿者”；他们原本都是普通市民，如今却化身为信息员、采购员、宣传员；他们利用休息时间，成为照顾邻居孩子的“临时妈妈”、纾解情绪的“知心姐姐”。从城市到乡村，从线上到线下，一个个“红马甲”在疫情面前站出来、在关键时刻顶上去，在各个岗位上发光发热，成为防控一线不可或缺的力量。正如习近平总书记强调的，广大志愿者等真诚奉献、不辞辛劳，为疫情防控作出了重大贡献。

疫情面前，没有人是旁观者，每个人都是责任人。面对城市管理、社区防控等千头万绪的工作，基层干部、社区工作者全员上阵、日夜奋战，亟待社会各界补充力量；面对心理疏导、法律援助等任务，除了专业人士全力以赴，也需要志愿服务的补充协助。广大志愿者挺身而出，从事一项奉献社会的工作，承担一份使命光荣的责任。正是志愿者和其他平凡英雄一起，造就了英雄的城市、英雄的国家，加固着全民抗疫的基座。

志愿服务的参与程度，彰显着一个社会的文明素养；千千万万志愿者，展现着泱泱大国的文明形象。从免费为医务人员做盒饭的“雨衣妹妹”，到不幸牺牲的蓝天救援队队员许鹏，从“封城”期间在武汉维系城市交通的6000多名网约车司机，到参与新冠疫苗一期临床试验的108名“疫苗勇士”，广大志愿者为中华民族的精神力量写下生动注脚。下沉社区、造福群众的使命担当，甘冒风险、流血流汗的牺牲奉献，不拿报酬、甚至自掏腰包的大公无私，牺牲小我、成就大我的大爱无疆……这样的精神风貌，正是我们抗击疫情的底气所在、信心所在。

疫情防控是社会治理能力的一次大考。作为社会治理的参与者，志愿者群体更能发挥“哪里需要哪里搬”“哪里缺人哪里补”的特点，为社会工作“查缺补漏”。为更好将机动灵活的特点转化为排忧解难的实效，将个人行善的意愿转化为造福于民的行动，疫情发生以来，各地从培训上岗、岗位分配、后勤保障等环节，统一协调志愿服务活动，确保志愿者既能发挥所长、帮助群众，又能服从大局、听从指挥。一个个志愿者与医务人员、执勤民警、基层干部密切配合，形成不留死角、不出纰漏的工作闭环，将疫情防控网越织越密。

有网友说：疫情之下，每个人都是志愿者。1月20日以来，各地开展疫情防控志愿服务项目17.7万个，参与疫情防控的注册志愿者达361万人，记录志愿服务时间1.16亿小时。事实上，除了注册志愿者，还有很多自发参与抗疫的无名英雄，他们向邻居伸出援手，在街道助人为乐，在本职工作之外作出贡献。即便是举手之劳同样值得点赞，他们的默默付出同样值得铭记。独行快，众行远。志愿者们身体力行，让爱心在行动中播撒，让正能量在传播中延续，吸引带动更多人参与其中，形成人人为我、我为人人的良好社会风尚。

春天早已到来，疫情终将过去，很多志愿者也将回到学校、工厂、企业。“聚是一团火，散是满天星。”无论在什么岗位上，志愿服务的经历都将成为他们宝贵的人生财富，那种奉献、友爱、互助、进步的精神都将成为凝聚人心的融融暖意，那种同舟共济、众志成城的合力都将成为国家和社会勇毅前行的坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 05 版）