抓好民生事 发力扶贫点

日前，中办国办复工复产调研甘肃组来到甘肃实地调研。从衣食住行到工业企业，从工程建设到扶贫车间，调研组一一实地走访调查，帮助协调解决当地复工复产过程中遇到的实际困难。

走进位于甘肃省武威市的甘肃达利食品有限公司，生产车间里一派繁忙景象。2月13日这家公司的第一条生产线就开始恢复生产了。复工人数从一开始的100人左右，达到3月26日的1100多人，基本满足了生产需要。

“企业耽误生产损失很大，但同时做好疫情防控和复工复产难度也不小。”达利公司负责人陈奕清坦言。针对企业难处，武威市主动协调相关部门为返岗企业员工办理健康通行证。企业也享受到了按照总体用电价格下调5%的优惠。目前，公司食品生产线已经全部运转。

在临夏回族自治州东乡县的沿洮河经济带开发项目安居工程建设现场，机器轰鸣，施工有条不紊。这个项目是当地脱贫攻坚的重要民生工程，一期工程主要包括生态移民搬迁安置房项目、棚户区改造项目、医院项目、城市市政道路建设项目等。目前，项目建设已经全面复工，计划2020年10月底全面建成投入使用。

“一边是疫情防控，一边是项目建设，两手抓两手都要硬。复工复产后，我们加班加点，项目建设进展较快，复工后2—7号地块主体工程已封顶10栋，累计封顶15栋。”中铁二十一局沿洮河经济带安居指挥部常务副指挥长陈兵章说。

在甘肃，一个个“扶贫车间”吸纳了当地建档立卡劳动力，实现建档立卡户在“家门口”就业，促进稳定增收。为坚决打赢脱贫攻坚战，甘肃在做好疫情防控的同时，积极推进扶贫车间稳定复工复产。

临夏回族自治州是“三区三州”之一，山大沟深，资源匮乏，扶贫车间复工复产显得尤为重要。在临夏州东乡县的达板凤凰山联合扶贫车间，调研组细致了解企业复工复产的相关情况。扶贫车间负责人郭静介绍说，在这个车间稳定就业的建档立卡户有50多人，扶贫车间主要生产服装、手提袋和帽子，员工主要是当地的女性，在家门口打工挣钱又能照顾老人和小孩。

“我们复工得很早。1月26日符合复工复产条件之后，我们就复工了。现在车间实到就业人数达到130多人。我大概算了一下，复工复产以来，公司2月份的销售额是68.42万，跟往年差不多。现在我们很有信心！”郭静说。

截至4月7日，甘肃省全省1774户规模以上工业企业累计复产1728户，复产率97.41%。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 04 版）