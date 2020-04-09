老字号餐馆主动“触网”，增设外卖窗口，打通线上线下；农业部门推出网上订购、网上培训、网上贷款等春耕备耕新方式……虽然疫情给经济发展带来严峻考验，但及时反应、应对有方，有助于把疫情造成的损失降到最低。

“危和机总是同生并存的，克服了危即是机。”在浙江考察时，习近平总书记强调要深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。危中有机，危可转机，体现出马克思主义辩证法、矛盾论的深刻哲理。变压力为动力、善于化危为机，是统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的一条重要方法论。我们既需要打好防疫阻击战，也需要打好发展主动战，在逆境中逆势而上，努力闯出一片发展新天地。

坚韧而又富于智慧的中国人，面对生活里的“麻烦”不会怨天尤人，总会选择准确识变、辩证面对。随着境外疫情加速扩散蔓延，国际经贸活动受到严重影响，我国经济发展面临新的挑战，反过来也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。在线办公、云端上课、线上消费等“宅经济”迅速崛起，智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力，这些都是疫情危中有机的现实写照。这充分提醒我们，“失之东隅”之后有可能“收之桑榆”，“危机”可以向着“生机”不断转化。疫情扩散风险也好，经济下行压力也罢，信心不垮希望就在，斗志坚毅胜利可期。

马克思说得好，问题和解决问题的手段同时产生。疫情加大了经济运行的不确定性和宏观调控的难度，也倒逼我们增强对复杂严峻局面的判断能力、驾驭能力和应对能力。众志成城，群策群力、科学应变，利用好有利条件奋发作为，解决问题的办法自然就会多起来。疫情让人们减少了经济活动，但也蓄积了科学谋划、提质增效的动能。统筹把握防控政策的时度效，有力有序推动复工复产提速扩面，眼前的困难阶段就会成为“起跳前的一蹲”，从而实现新的“一跃而起”。

“明者因时而变，知者随事而制。”履险如夷、化危为机不可能自动实现，靠的是主动应变、奋力攻坚，靠的是善于找到化危为机的对策、路径和办法。我们需要继续向改革要动力，深入推进重要领域和关键环节改革，加快取得更多实质性、突破性、系统性成果，在逆境中强身健体，助力经济加快恢复活力。疫情的影响是暂时的，而且并没有改变产业数字化、数字产业化赋予的机遇。我们必须大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能，在抢抓机遇中赢得更大的发展空间。

因难见巧，愈险愈奇。很多历史进步，是在排除万难中取得的。无论是先进的制度、高效的治理，还是充满活力的经济、先进的科技，都是从解决现实问题、回应现实需要中产生的。激发“办法总比困难多”的必胜信心，把握“危机变契机”的发展可能，我们必能统筹抓好疫情防控和经济社会发展，用进步之得弥补危机之损，守护好人民的根本福祉。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 04 版）