北京时间4月8日零时起，武汉市解除离汉通道管控措施，有序恢复对外交通。这标志着中国疫情防控阶段性成效进一步巩固，也标志着湖北保卫战、武汉保卫战进入了一个新的阶段。密切关注中国抗疫进展的外国专家学者和媒体认为，这是中国抗疫的重要时刻，中国取得的显著抗疫成效为全球抗疫注入了信心。

湖北和武汉是这次疫情防控斗争的重中之重和决胜之地。新加坡《联合早报》报道称，武汉解除离汉通道管控措施是“历史性一刻”“意味着中国遭受疫情最严重的城市已挺过最艰难时期，并按下了‘重启键’”。

“从3月10日16所方舱医院全部休舱，到3月18日新增确诊病例首次为0，再到4月8日解除离汉通道管控措施，武汉正逐步恢复生产生活秩序，中国抗疫取得的成果有目共睹。”布基纳法索政治评论家希亚卡·库利巴利说。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒认为，武汉人民和中国人民为遏制疫情传播付出巨大努力和牺牲，为全球抗疫争取了宝贵时间，有力提振了各国共同战胜疫情的士气。

哥伦比亚公共卫生协会主席迪奥内·克鲁斯表示，历时76天艰苦卓绝的战“疫”，以武汉市为主战场的中国本土疫情传播已基本阻断，防控工作阶段性成效进一步巩固。事实证明，全社会团结一致、制定严格防控措施、借助高科技手段强化管理等，对遏制疫情蔓延十分必要。

南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维认为，武汉抗疫成效的背后，是中国共产党强有力的领导，是14亿中国人民众志成城、团结一心。“中国以实际行动遏制疫情蔓延，不仅维护中国人民生命安全和身体健康，也维护世界人民生命安全和身体健康。”

中非《中非晨报》主编朱利安·贝拉认为，中国防控举措正确、科学、有效，为各国打好疫情防控全球阻击战增添力量。

俄罗斯俄中分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，武汉解除离汉通道管控措施是中国向世界传递的鲜明信号，那就是中国采取的防控举措切实有效。疫情当前，国际社会亟须加强团结协作，借鉴来自中国等国的有益经验。

比利时《走进比利时》杂志社总编辑弗朗索瓦·曼森表示，武汉解除离汉通道管控措施极大提振了全球抗疫的信心。当前，疫情防控仍然是世界各国面临的首要任务，战胜疫情需要国际社会通力合作。

意大利欧洲事务部部长高级顾问弗朗西斯科·郗士认为，中国通过有效的管控措施和抗疫成效向世界传递了积极信号。“随着武汉解除离汉通道管控措施，国际社会必将更加重视和借鉴中国经验。”

“武汉取得的疫情防控成效，对正在与疫情斗争的各国人民来说是巨大的鼓舞和希望。”日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由表示，“疫情是我们面临的共同挑战，只有各国携手，才能获得全胜”。

“我从新闻上看到，武汉烂漫的樱花开满枝头，疫情带来的阴霾正在散去……”南非卫生部部长穆凯兹表示，武汉人民用行动告诉世人，病毒是可以被战胜的。

巴西里约联邦大学国际政治经济学教授蒂西亚娜·阿尔瓦雷斯说，“武汉抗击疫情取得的重要成效让我们相信，团结起来，我们终将战胜疫情。”

“76天，武汉人民用牺牲和奉献、坚持和努力，构建疫情防控的强大防线，向世界展现了中国力量、中国精神。”埃及开罗大学政治教授纳菲阿说。

（本报北京、曼谷、约翰内斯堡、莫斯科、布鲁塞尔、墨西哥城、罗马、里约热内卢、东京、开罗4月8日电 记者王新萍、肖新新、赵益普、万宇、李滢嫣、张晓东、任彦、刘旭霞、韩硕、李晓骁、朱东君、刘军国、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 03 版）