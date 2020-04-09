人民网北京4月8日电 （记者高云才、刘毅）农业农村部和中国气象局近日联合发布今年第一期《冬小麦赤霉病防治气象条件预报》，提醒江汉、江淮南部冬小麦进入赤霉病预防关键期，须抓住晴好天气及时喷药。

入春后麦区气温明显偏高，近期降水偏多，利于小麦赤霉病发生发展。结合4月天气气候趋势及小麦赤霉病发生发展气象条件等级预报分析，今年小麦赤霉病在长江中下游、江淮和黄淮南部麦区重发风险高。

目前，四川盆地、江汉、江淮南部冬小麦已进入抽穗、扬花期，正是赤霉病防治关键期。农业农村部和中国气象局提醒，4月上旬，湖北、江苏南部、安徽中南部应抓住晴好天气打药，主动预防；四川、重庆等要利用降雨间歇看天喷药，及时防治。

这是中央气象台强化春耕春管和农业气象灾害监测预警服务的举措之一。

中央气象台近日进一步梳理了近期服务重点，确定提前启动小麦赤霉病防治服务，通过与农业农村部相关业务管理部门和专家对接，就赤霉病重点防治区域、防治技术、服务时段等进行会商，并将权威、科学的病虫害防治服务信息及时传送到各级农业生产部门。

接下来，中央气象台将根据重点区域冬小麦抽穗开花进程，密切跟踪天气变化，每周制作一期《冬小麦赤霉病防治气象条件预报》，扎实做好春季农业生产气象灾害监测预警服务。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 06 版）