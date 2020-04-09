如今，回想起在武汉紧张工作的日子，罗文浩心里仍很激动。2月7日，正在雷神山医院建设工地忙碌的罗文浩（见上图，资料照片）“晋级”为爸爸。罗文浩早就想好了孩子的名字，若是男孩就叫“援汉”，女孩就叫“媛涵”。

1989年出生的罗文浩是中建安装集团华北公司的工程师。疫情让他中断了春节休假，回到家乡武汉担任公司建设火神山、雷神山医院项目前线副总指挥。“武汉疫情严重，雷神山、火神山医院建设急需人手！”1月27日，中建安装集团总部发来的信息让罗文浩格外揪心：家乡有难，他第一时间报名，随即又犹豫了……

妻子毕金凤的预产期是正月初八，罗文浩特地请年假延长了春节假期，好在妻子和父母都很支持她。“不要担忧家里，我们能照顾好自己。”毕金凤说。

1月28日一早，罗文浩抵达雷神山医院工地建设现场。“工地上人手不够，若干工序要同时开展，交付时间迫在眉睫。”罗文浩带领工人连续工作25个小时，完成了“两布一膜”铺设和排水管道敷设任务。

1月29日，项目部又接到火神山紧急支援建设任务。他主动请缨，带领工人转战火神山，组织安排工人不分昼夜施工，最终完成4号病区的通风安装工作，并帮助兄弟单位完成1、3号楼的通风工作。

1月31日晚11时，连轴转的罗文浩抽空回复了妻子微信：“最近太忙了！预产期我都不能陪在你身边，实在对不住！”“你也要保护好自己啊！我们是你坚强的后盾！”手机那端，毕金凤回复道：“我和孩子都好，不用太惦记我们。”

“我参建过不少工程，像这么紧急的还是头一次。”刘旭是罗文浩的助手。他介绍说，火神山医院项目工期紧、劳务资源短缺，召集的劳务队伍不一定专业对口。施工前后，罗文浩和刘旭都要和每一个工人充分沟通，有时还需要对施工人员进行耐心细致地安抚劝导；现场施工面积大，大量物资要靠工人自己抬，搬运一次来回就有四五百米，一天几万步是常有的事。

“下雨时路不好走，经常要把裤子拧干才能继续干活；雨天湿脚、晴天汗脚，双脚常常被泡白。”罗文浩笑道，“如果怕苦怕累，我们就不会来。我们只有一个想法：抓紧干，让医院早建成早使用，再辛苦也值得！”2月3日至6日，工人分白班和夜班两班倒，而罗文浩则两班都要上，每天休息时间不到4小时。连续四天三夜，困了就在车里打个盹，指挥带领近200名工人完成了4号楼近4000平方米的通风管道安装任务。

2月5日，毕金凤被推进待产房；当天武汉大雨，罗文浩顶风冒雨坚守在工地……2月7日上午10时，毕金凤生下了女儿，母女平安；父亲的电话，打断了罗文浩刚刚开始的短暂睡眠……

疲惫不堪的罗文浩喜极而泣，随即给女儿取名“媛涵”，以纪念这段支援武汉经历。

火神山医院项目交付使用后，本可以休息的罗文浩，又带领工人回到雷神山医院项目，协同指挥做好工程收尾和调试维保工作。

目前，隔离期结束的罗文浩已顺利回到家中，等待新项目的复工通知；见到可爱的小媛涵，他心里充满无尽的幸福……

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 06 版）