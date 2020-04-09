中央指导组：坚持防放并举 加强常态化精准化防控

新华社武汉4月8日电 （记者赵文君 胡浩）8日零时，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰率中央指导组和湖北省、武汉市主要负责同志，现场检查解除离汉通道管控工作情况。她指出，经中央批准，武汉市解除离汉通道管控，解除通道管控不等于解除疫情防控，要深入贯彻习近平总书记“防控疫情要强调再强调、坚持再坚持”的重要指示精神，把专题会议确定的各项防控措施落细落实，在“有序放”的过程中“确保稳”。

在武汉市公安局指挥中心，孙春兰通过视频实时了解各交通管控卡口撤除情况以及离汉人员可溯化追踪等措施，在武昌火车站，检查离汉人员安检、进站和防控工作情况。她强调，要严格落实离汉人员健康核验，密切关注各主要路口交通流量，湖北省要主动加强与外省区市的沟通衔接，引导群众错峰出行，防止出现人员、车辆大面积拥堵。

孙春兰要求湖北省、武汉市认真贯彻党中央、国务院决策部署，适应常态化精准化防控工作要求，慎终如始、毫不松懈抓好疫情防控。重点做好人员密集场所防护工作，制定具体的标准和实施方案，加强体温检测、环境消杀等日常防护工作，提升群众科学防护意识，严防人员流动和聚集增加带来疫情反弹风险。

8日上午，指导组分别到武汉市疫情防控指挥部、政务大厅、客运站场、交通道口、商业机构、医院社区等检查防控工作情况。