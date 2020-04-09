上海出台文件：到2025年成为全球公共卫生最安全城市之一

本报上海4月8日电（中青报·中青网见习记者 魏其濛）上海市政府新闻办今天举行市政府新闻发布会，上海市副市长宗明介绍了《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》（以下简称《意见》）有关情况。

《意见》强调，要坚持依法防控、系统治理，预防为主，平战结合，统一指挥，联防联控，科技引领、精准施策，到2025年，上海重大疫情和突发公共卫生事件的应对能力达到国际一流水准，成为全球公共卫生最安全城市之一。

《意见》提出加强体系建设、加强机制建设、加强能力建设和强化保障措施四项主要任务。在加强体系建设方面，要建设集中统一、智慧高效的公共卫生应急指挥体系，重点是完善应急指挥体制，健全应急预案，构建统一领导、权责匹配、权威高效的公共卫生大应急管理格局。要建设协同综合、灵敏可靠的公共卫生监测预警体系，重点是以新发突发传染病、不明原因疾病为重点，完善监测哨点布局，构建区域协同、联防联控的风险预警系统。

在加强机制建设方面，《意见》提出要完善快速响应机制，重点是建立智慧化公共卫生安全预警多点触发机制，加强临床医师传染病等相关知识培训，利用大数据提升传染病早期筛查和临床预判能力等。

在加强能力建设方面，《意见》提出要加强学科人才队伍建设，重点是加强公共卫生与临床学科融合，打造一批具有国际竞争力的重点学科群。

据介绍，上海市委市政府和相关部门近期还将出台关于加强该市疾病预防控制体系现代化建设的实施意见、第五轮公共卫生体系建设三年行动计划等相关文件。

来源：中国青年报