国家卫健委：4月8日0—24时新增确诊病例63例 其中2例为广东本土病例

人民网北京4月9日电（董童）国家卫生健康委于9日在官网发布的《截至4月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例63例，其中61例为境外输入病例，2例为本土病例（广东2例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例17例，其中16例为境外输入病例，1例为本土病例（黑龙江1例）。当日新增治愈出院病例91例，解除医学观察的密切接触者1848人，重症病例减少13例。境外输入现有确诊病例729例（含重症病例31例），现有疑似病例71例。累计确诊病例1103例，累计治愈出院病例374例，无死亡病例。

情况显示，截至4月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1160例（其中重症病例176例），累计治愈出院病例77370例，累计死亡病例3335例，累计报告确诊病例81865例，现有疑似病例73例。累计追踪到密切接触者716889人，尚在医学观察的密切接触者12510人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例45例（武汉45例），新增死亡病例2例（武汉2例），现有确诊病例401例（武汉398例），其中重症病例137例（武汉135例）。累计治愈出院病例64187例（武汉47036例），累计死亡病例3215例（武汉2574例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还指出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者56例，其中境外输入无症状感染者28例；当日转为确诊病例15例（境外输入15例）；当日解除医学观察32例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者1104例（境外输入364例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1384例：香港特别行政区960例（出院264例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院10例），台湾地区379例（出院67例，死亡5例）。