北京48家文旅餐饮中小企业复工复产

咖啡店再次飘香，团餐门脸全面开张，网红米粉开展“云复工”……文旅、餐饮等服务业，既是经济增长的支撑，也是城市活力的体现。自2月份复工以来，北京国资公司所属再担保及其旗下国华担保已为48家北京文旅、餐饮中小企业提供融资担保授信2.43亿元，助力企业复工复产,实现“精准滴灌”。

第一时间送上“带热气”的融资服务

近期，前门街道午后坚守在辖区各卡口、监测点的工作人员都收到了一份“暖心礼物”——一杯热气腾腾的咖啡，这是悦咖啡为值守工作人员送上的温暖。自3月3日开始，悦咖啡将在1个月内累计送出1万杯热饮，让坚守在医疗、治安、环卫等岗位的工作人员暖心又暖胃。

悦咖啡在特殊时期将“开门做公益”进行到底的同时，自身也受疫情影响，面临着较大的经营压力。“营业额持续下降，可成本一点没少，现在咖啡生豆采购价格还涨了20%，短期现金流压力很大！”企业负责人王虎在联系国华担保时满怀担忧。

当时，悦咖啡向国华担保提出了融资申请。国华担保联合北京银行迅速受理，并火线推出担保方案，为悦咖啡提供了100万元信用贷款，且担保期限长达24个月。随着流动资金的及时补充，企业复工复产得到了有效保障。

“我们的客户企业在用行动温暖城市的同时，我们的业务开展也要第一时间送上‘带热气’的融资服务。”北京再担保公司副总经理、国华担保总经理俞静介绍，作为国有政府性融资担保机构，多年来国华担保一直坚持服务科技、文创小微企业，已为1200余家中小企业累计提供融资担保近50亿元。

25家餐厅全复工确保“舌尖安全”

作为和味坊餐饮服务（北京）有限公司旗下重要品牌之一的“满座儿”，是一家为清华科技园、中关村软件园、东亿国际传媒产业园等北京大型科技、文创产业园区提供员工团体就餐服务的连锁餐饮机构。伴随企业陆续复工，各大产业园、商业楼宇也渐渐“苏醒”，焕发出往日的活力，“满座儿”的热闹劲儿也回来了。

可在2月初，受各大园区推迟复工、减半员工现场办公等影响，“满座儿”各园区餐厅复工面临着流动资金紧张的困难。“我们单个项目经营面积在500至1500平方米左右，正常情况下日均可容纳就餐人员1000人，产业园区复产是我们复工的动力，我们的复工又是产业园区复产的保障，可谓是息息相关，守望相助。”

“满座儿”企业负责人一度很担心企业的复工进度，若能及时缓解资金压力，早日复工，不仅能改善自身经营状况也能助力产业园区早日恢复复工秩序。在主动了解企业需求及实际困难后，国华担保联合招商银行为其提供300万元信用贷款，为企业复工复产保驾护航。

截至目前，“满座儿”北京25家餐厅现已全面复工，依托原有高度智能化系统，通过线上、线下自助点餐、智能餐品结算、智能餐柜自提等服务，有效解决了企业员工在复工后的用餐聚集难题。

歇了一个月 后厨师傅大勺重新颠起来

疫情期间，往日人头攒动的商场、购物中心门可罗雀，原本最聚集客流，排队一两个小时才能吃得上的特色餐饮店也因不能堂食，营业额断崖式下滑，复工复产面临极大压力。在跟企业对接后，北京再担保公司通过快捷线上审批、开辟绿色通道，联合招商银行为星怡会、霸蛮两家企业分别提供500万元和300万元信用贷款，解了两家企业燃眉之急。

目前，这两家企业依托外卖O2O、电商等销售模式，实现“云复工”，订单量持续增加，经营情况逐步好转。星怡会后厨一位大师傅感叹：“歇了一个多月，我的大勺终于重新颠起来了，小徒弟也都从老家赶回来复工了！”

随着资金的投入补充，企业也陆续通过提供无接触取餐送餐、推送代金券、红包、特价菜等措施逐步扩大复工力度。“霸蛮”一位销售人员透露，“外卖订单和速食类产品通过饿了么、京东、天猫、淘宝等平台，在北京，甚至全国各个城市之间流动，未来我们信心满怀！”