“中国制造”为海外战疫雪中送炭

在波兰华沙肖邦国际机场，工作人员卸载波兰政府从中国采购的抗疫物资。

亚普·阿林斯摄（新华社发）

随着全球疫情快速蔓延，各国防疫物资不足的问题日益突出。在这场全球共同抗击疫情的斗争中，中国作为制造大国主动担当作为，向世界庄严承诺：“中国愿在克服自身困难的同时，向有关国家提供口罩等医疗防护物资”“中国没有也不会限制医疗物资出口”。

一组组数字，见证着中国承诺的分量。海关统计数据显示，从3月1日到4月4日，全国共验放出口主要疫情防控物资价值102亿元。其中，口罩约38.6亿只，价值77.2亿元；防护服3752万件，价值9.1亿元；红外测温仪241万件，价值3.3亿元；呼吸机1.6万台，价值3.1亿元；新型冠状病毒检测试剂284万盒，护目镜841万副。

“中国制造”出海

驰援世界各国

随着越来越多国家急需防疫物资，中国急各国之所急，主动克服自身困难，力所能及地为国际社会提供各种防疫物资，有力支援着世界各国抗击疫情的斗争。

商务部数据显示，截至4月4日，已有54个国家和地区及3个国际组织和中国企业签署了医疗物资商业采购合同，还有74个国家和10个国际组织正在与中国企业开展商业采购洽谈。

3月29日，克罗地亚从中国采购的首批抗疫医疗物资抵达。

4月1日，美国马萨诸塞州州长查理·贝克亲自联系采购的120万只N95口罩，由美国飞机“自提”运回。

4月3日，英国维珍航空公司从中国运回300台呼吸机、3300万只口罩、100万双医疗防护手套等。

4月5日，阿尔及利亚从中国采购的首批医疗物资抵达首都阿尔及尔国际机场。

日前，意大利外交与国际合作部长迪马约表示，疫情发生以来，意大利共计从海外获得约3000万只口罩，其中2200万只来自中国。目前已经与中国企业签署合同以市场价购买1.8亿只口罩……

一批批雪中送炭的医疗物资，在非常时期巩固了中国与各国人民的友谊。

主动担当作为

确保出口质量

中国有关部门相互合作、形成联动，共同守好产品出口质量关。为此，3月31日，商务部会同海关总署、国家药监局发布《关于有序开展医疗物资出口的公告》，加强医疗物资出口质量监管。

截至3月底，国家药监局共开展针对疫情防控医疗器械的应急注册检验、应急评价检验以及监督抽检等各种形式的检验共计8069批次，总体质量状况符合要求。

市场监管总局、国家药监局选派执法人员赴北京、天津、浙江、湖北、广东等14个重点省市，对疫情防控医疗器械质量监管进行督导检查。

海关总署成立专项工作组，对新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、呼吸机等出口医疗物资，严格凭药品监督管理部门批准的医疗器械产品注册证书验放；加强知识产权海关保护，坚决查处防疫商品侵权行为；对于出口伪报瞒报、夹藏夹带、以假充真、不合格冒充合格等违法行为依法严厉打击。

日前，商务部外贸司一级巡视员江帆在国务院联防联控机制新闻发布会上明确表示：“如医疗物资出口中出现质量问题，将认真调查，发现一起，查处一起，切实维护‘中国制造’的形象，更好地发挥医疗物资对支持全球疫情防控的重要作用。”