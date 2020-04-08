应对海外新冠肺炎疫情不断升级，香港特区政府加强防控，特区政府发言人4月6日宣布，将延长限制所有从海外国家或地区乘搭飞机抵港，或在抵港前14天曾经到过任何海外国家或地区的非香港居民入境的安排，香港国际机场也会继续停止一切转机服务，直至另行通告。

限制入境减少跨境流动

早前，特区政府宣布自3月25日凌晨起，暂时禁止机场海外旅客入境14天。无论是直接从海外入境，还是从境外取道内地再入境香港，均将被拒绝。在限制入境之前，香港则是实施对由外国入境人士全部强制检疫，以尽早识别感染者，减低社区传播风险。

抗疫处于关键时刻，特区政府近日再颁多项新措施，强化防疫防线，减少社交接触，全力保护市民健康。减少与内地及澳门跨境人员流动的措施也再强化。4月5日起，港珠澳大桥香港口岸的旅客清关服务时间再作调整。

特区政府自1月30日起先后暂停了12个陆路或海路口岸的旅客清关服务，只维持深圳湾口岸和港珠澳大桥香港口岸两个陆路口岸的旅客清关服务。自2月8日起，所有从内地抵港或抵港前14天曾到访内地的人士须接受14天强制检疫安排，3月25日起则要求所有从澳门抵港人士同样须接受14天强制检疫安排。自4月3日起，深圳湾口岸的旅客清关服务时间缩短至每日上午10时至晚上8时。数据显示，上述措施有效减少了跨境人员流动和减低病毒传播的风险。

关闭酒吧等人群密集场所

近期，香港接连出现涉及酒吧感染群组的新冠肺炎确诊个案，目前已有约80人因去过酒吧或密切接触去过酒吧人士而确诊，患者住在32个不同地区，60幢不同大厦，其中甚至包括一名40天大的婴儿。

为有效防止新冠病毒深入社区传播，香港强化升级减少社交接触的一系列措施，餐厅、酒吧、美容院等公共场所营业均在受管之列。

自3月28日起，香港浴室、健身中心、游乐场所、公共娱乐场所等停止营业14天。赴餐厅就餐也需遵守多项规定，如不得多于4人同桌，相邻桌子最少间隔1.5米，除饮食时外，在餐厅内需一直佩戴口罩，店内顾客数不得多于座位数的50%等。

4月1日起，卡拉OK厅、麻将馆、夜总会等暂停服务14天，美容院、按摩院等则须量度体温无异常、消毒洁手后方可进入，且消费时须一直佩戴口罩。4月3日起，酒吧、酒馆等也必须关闭14天。违反上述规定，最高可被判罚5万港元及监禁6个月。

早前，香港已采取一系列措施减少社交接触，包括停课、部分公务员在家工作、暂停部分公共服务、取消大型活动等。香港大学感染及传染病中心总监何栢良赞成特区政府关闭酒吧的决定，他同时认为，美容院、理发店都有传播风险，须在做足防护的前提下谨慎营业，酒楼可考虑全线做外卖。

香港医学会传染病顾问委员会主席梁子超也赞成特区政府这一决定。“如果我们不暂时关闭酒吧，堵住这个缺口，疫情有机会愈演愈烈，等病毒深入社区，问题就大了。”他认为特区政府可因应疫情发展，考虑进一步限制所有公众有机会不戴口罩聚集的场所，包括禁止餐厅提供堂食服务。

将新增2600个检疫单位

检疫中心是防疫的重要防线之一。香港检疫中心入住的主要是与确诊患者有密切接触的人士，14天检疫期间若出现病征会迅速被安排送医院隔离治疗。

目前，特区政府共有4家检疫中心，分别是骏洋邨、鲤鱼门公园及度假村、饶宗颐文化馆翠雅山房及少年警讯永久活动中心暨青少年综合训练营（少讯中心），提供约1740个单位，超过40%单位正在使用中。

特区政府政务司司长张建宗表示，随着疫情蔓延，检疫设施的需求大为增加，特区政府正争分夺秒地通过翻修和加建工程增建检疫单位。今年3月中旬起，已积极预备增加更多检疫单位，目标在本月内增加约1660个单位。特区政府会继续在鲤鱼门公园及度假村、西贡户外康乐中心、少讯中心和大屿山竹篙湾政府土地，通过组装合成建筑方法，合共增建至少约1000个单位，预计今年4月至7月分阶段完成及投入使用。未来数月将共增加约2600个单位。

香港特区政府行政会议成员、儿科及社区医学医生林正财认为，未来数月新增的检疫单位，短期内可缓解检疫设施数量紧张的情况。此外，有关方面正积极研究把接近康复的确诊病人转送到检疫中心，以腾出负压隔离病房予新增确诊者。