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台湾新冠肺炎确诊者增至376人

2020年04月08日08:43 来源：人民网－人民日报海外版

新华社台北4月7日电  （记者傅双琪、吴济海）台湾地区流行疫情指挥中心7日公布，台湾新增3例新冠肺炎确诊病例，均为境外移入，累计确诊376人。

据介绍，新增病例为1男2女，年龄20多岁，入境日介于3月27日至30日，发病日介于3月30日至4月4日。他们发病前曾前往英国、法国和美国等地留学或探亲。

据指挥中心统计，376例确诊病例中，分别为324例境外移入及52例本土病例。确诊个案中5人死亡，61人解除隔离，其余持续住院隔离中。指挥中心表示，将继续加强医疗机构的防疫措施和资源整合，其中包括扩大新冠肺炎的检验网络、社区采检网络和分级收治，完善社区监测网络，增加医院病床和征用设施作为集中检疫场所。

据介绍，截至4月3日，台湾共有970张负压隔离病床，958张普通隔离病床，呼吸机9900多台。指挥中心要求，清明连假期间曾长时间到人潮拥挤景点应自主健康管理14天，尽可能不去上班。以手机信号估算，2日到5日清明假期曾到11个景点停留15分钟者约150万人次，这些人都要自主健康管理14天。

(责编：李轶群、许晓华)


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