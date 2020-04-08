“100张床位、2间手术室、重症监护室及消毒中心，并配齐透析设备，恳请项目实施团队配合在一周内准备好！”

不久前，在美洲岛国特立尼达和多巴哥，中国铁建国际集团收到了该国阿利玛医院项目业主发来的请求。集团项目部紧急协调多方资源，克服设备材料运输效率低等困难，先后投入150余人，连续多日拼抢建设。3月24日，所有病房床位和设备成功移交业主。

“在防疫期间实施抢工，挑战比以往更大。但为了当地人民的生命安全，我们会像国内抢建火神山医院一样担起责任。”项目负责人李东生说。

相知无远近，万里尚为邻。在国务院国资委统筹指导下，中央企业做好自身疫情防控和复工复产，并积极配合当地政府，投身到境外版“火神山医院”的建设中，为全球战疫贡献央企力量。

在埃塞俄比亚，中国建筑无偿承接该国第一家中资医院爱菲医院隔离病房的改造任务。

3月18日，中国建筑第一时间组建30多名中埃员工团队火速进场。由于时间紧迫，项目团队边设计、边审图、边施工，并在改造中不断调整完善设计方案和施工工艺。团队昼夜不停作业，仅用5天就完成隔离病房改造任务，并整体移交院方。

在厄瓜多尔和塞内加尔，由中国中铁一局承建的“一带一路”民生项目——厄瓜多尔南部基多医院和援塞内加尔妇幼医院，被两国政府指定为新冠肺炎定点救治医院，在当地疫情防控中承担着重要使命。

厄瓜多尔基多南部医院是当地政府投入的53个国家公共医疗工程重点项目之一，也是厄瓜多尔首都基多规模最大、现代化程度最高、医疗水平最高的国家级医院，拥有450张床位，约1800名工作人员，使120万当地居民受益。目前该医院已收治确诊病例。

援塞内加尔妇幼医院是中国援助塞内加尔的重要民生项目。新建成的妇幼医院因其先进的医疗条件和设备、良好的就医环境，被当地政府指定为定点救治医院。目前已有患者在医院接受隔离治疗。

在安哥拉，中铁二十局集团参与建设的安哥拉万博省疫情防控隔离医院已正式交付。接到政府支援请求后，中铁二十局集团安哥拉国际公司立即从周边项目抽调2名电工及12名当地员工驰援现场。“时间很紧张，我们早一分钟完成任务，安方人民的安全就能提前有一份保障。”参与建设任务的中方员工步延辉说。

建设期间，万博省省长若安娜·帕波蒂斯塔曾两次来到施工现场并表示：“感谢中国企业，感谢中国！”