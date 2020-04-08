超九成村庄已开展清洁行动

人民网北京4月7日电 （记者郁静娴）记者从中央农办、农业农村部日前召开的全国村庄清洁行动春季战役推进视频会上获悉：2019年以来，各地区各部门采取有力措施，积极组织推进村庄清洁行动，取得了明显成效。全国90%以上的村庄开展了清洁行动，先后动员近3亿人次参加，有力推动了农村人居环境整治工作面上推开，一大批村庄村容村貌明显改善，得到了农民群众的普遍认可。

会议强调，2020年是农村人居环境整治三年行动收官之年，要以“干干净净迎小康”为主题，从各地实际出发拓展优化“三清一改”内容，“立足清、聚焦保、着力改、促进美”，分类分区推进，着力引导农民群众增强文明卫生意识，养成良好卫生习惯和健康文明、绿色环保的生活方式，逐步完善长效保洁机制，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。

会议要求，要采取更加有力有效的措施，深入推进村庄清洁行动春季战役，坚持分类推进，强化督促落实，统筹推进农村厕所革命、生活垃圾污水治理等农村人居环境整治各项重点任务。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 14 版）