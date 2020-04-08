福州出台养老服务发展措施

人民网福州4月7日电 （记者邵玉姿）日前，福建省福州市印发《福州市加快推进养老服务发展（2020—2022年）实施方案》，旨在通过5个方面21条具体措施破解养老服务发展障碍，明确提出到2022年实现社区养老服务方便可及，机构养老服务更加专业，家庭照料能力明显提升，医养结合进一步融合，养老服务供给更加充分、均衡、优质。

其中，在服务网络方面，《方案》明确中心城区每15万老年人口配建1个城市社区嵌入式家园，其他县（市）区每30万老年人口配建1个农村区域性养老服务中心；街道和中心乡镇居家社区养老服务照料中心覆盖率100%；社区居家养老服务站覆盖率100%，建制村农村幸福院覆盖率75%。“六助一护”（助餐、助浴、助急、助医、助行、助洁和照护）服务全面推行，养老机构护理型床位占比达60%以上。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 13 版）