谨防冒充疾控工作人员诈骗

人民网北京4月7日电 （记者王昊男）近日，北京市反电信网络诈骗犯罪中心发现冒充“公检法”诈骗犯罪形式出现升级版，犯罪嫌疑人冒充北京疾控中心工作人员，以涉嫌违法贩卖口罩等防护物资为由实施诈骗。对此，北京警方提示，群众要提高安全防范意识，谨防上当受骗。

北京市公安局刑侦总队电信网络诈骗案件侦查支队中队长苏兴博介绍，此类诈骗案件中，犯罪嫌疑人自称是北京疾控中心工作人员，称事主有网上贩卖防疫物资的违法犯罪情况。当事主否认后，犯罪嫌疑人报出事主身份信息，询问是否真实，随即称事主可能由于身份信息泄露，被他人利用，将协助事主转接到公安部门处理。转接后，冒充民警的犯罪嫌疑人以事主身份信息被他人违法使用，涉及刑事案件需要配合调查为由，要求事主告知银行卡账户及转账验证码，转走钱款，完成诈骗。

北京警方提示，群众在日常生活中要注意：接到自称“疾控中心”“公检法机构”等部门来电，务必提高警惕；银行卡密码、短信验证码等个人信息不能向他人泄露；发现被骗，务必第一时间报警。

据了解，北京反电信网络诈骗犯罪中心已经开通96110反诈骗专线，专门用于提示提醒被骗事主，以及回访群众使用。群众在发现诈骗线索时，请积极通过“北京反诈”微信公众号、96110向警方提供相关线索。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 11 版）