中国和巴基斯坦军队召开疫情防控经验分享视频会议

人民网北京4月7日电 （记者李龙伊）6日下午，中国和巴基斯坦军队卫生部门领导及临床、检测、防控等相关领域专家约20人分别在北京、武汉和拉瓦尔品第三地召开新冠肺炎疫情防控经验分享视频会议。

中方首先介绍了中国军队疫情防控工作的总体情况和经验做法、新冠肺炎检测技术方法、要点以及诊疗方案，随后双方重点围绕应急指挥协同、疫情防控、监测检测、临床救治等议题展开交流，并结合案例分析深入研讨危重患者救治及院内感染控制等策略。巴方衷心感谢中方第一时间分享疫情防控和救治经验，高度评价中国军队参与疫情防控付出的积极努力，同时祝贺中国抗击新冠肺炎疫情取得重要阶段性成果，并赞誉中国在国际疫情防控中展现的大国担当。

这是中国军队组织的首场与外军新冠肺炎疫情防控经验分享视频会议。下一步，中国军队将秉持服务构建人类命运共同体理念，与有关国家军队加强抗疫国际合作，携手抗击疫情，维护国际卫生安全，为打造人类卫生健康共同体作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 02 版）