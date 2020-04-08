中国与伊拉克传统友谊深厚。在中国人民抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，伊拉克总统巴尔哈姆、总理阿卜杜勒—迈赫迪分别向中国领导人致信慰问，高度赞赏中方采取坚决果断措施防控疫情，表达伊拉克人民对中国人民抗击疫情的坚定支持和崇高敬意，相信中国人民一定能够早日战胜疫情，为世界公共卫生事业作出更大贡献。伊拉克各界人士自发筹集口罩、防护服、手套等防护物资，助力中国抗击疫情。一些自愿留在中国的伊拉克留学生精心录制“我心与你同在”短视频，表达对中国的热爱和支持。这些都生动体现了中伊两国的深情厚谊。

在伊拉克发生新冠肺炎疫情后，中国积极向伊拉克伸出援手。中国红十字会向伊拉克派出7人医疗专家组，指导伊拉克方面抗击疫情。3月7日医疗专家组抵达巴格达时，受到伊拉克政府的热烈欢迎。伊拉克疫情、战事叠加，恐怖袭击、武装冲突频发，开展工作面临较大困难。医疗专家组发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，迅速投入战疫工作，与伊拉克卫生和环境部、疾控中心、世界卫生组织驻伊拉克办事处进行大量技术沟通，多次考察巴格达医学城医院，向伊拉克政府提出多项重要防控建议。专家团队通过视频连线、实地走访等方式积极开展防疫宣传培训，为伊拉克官员、医护人员、普通百姓以及在伊中资企业员工和联合国驻伊工作人员传授防疫知识，帮助大家科学理性认识疫情，得到有关各方的高度赞赏和一致好评。

中方还积极向伊方提供防疫物资援助，包括伊方急需的核酸检测试剂盒，新冠肺炎临床诊断、治疗、重症抢救设备，以及口罩、防护服等防护物资。3月25日，中国援建伊拉克新冠病毒核酸检测实验室在伊拉克首都巴格达医学城医院揭牌。值得欣慰的是，伊拉克应对新冠肺炎疫情的能力正在不断提升，战胜疫情的信心更加充足。

疫情发生后，很多在伊拉克中资企业员工自愿放弃春节探亲，在艰苦战乱环境中坚定履行职责使命，确保所有中伊合作项目稳步推进。很多中资企业也迅速行动起来，向伊方提供多批口罩等防护物资援助，主动宣介中方疫情防控措施，赢得伊拉克政府和当地民众的交口称赞。

人类是一个命运共同体，唯有团结协作才能应对各种全球性风险挑战。面对疫情威胁，中伊两国同舟共济，守望相助，以实际行动践行构建人类命运共同体理念，为国际社会携手应对公共卫生挑战树立了典范。阳光总在风雨后，相信只要各国心往一处想，力往一处使，就一定能汇聚起抗击疫情的强大合力，取得疫情防控全球阻击战的最后胜利。

（作者为中国驻伊拉克大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 02 版）