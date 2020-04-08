必须积极支持国际组织发挥作用

积极参与全球卫生治理，为世界公共卫生事业作贡献，是责任也是义务，符合人类共同利益。只有团结协作，人类才能获取制胜之力，才能共享生命安全

“中方支持世界卫生组织发挥领导作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。”在不久前召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席发表重要讲话，表达了积极支持国际组织发挥作用的主张。世界共同看到，中国在关键时刻展现的大国担当，为打好疫情防控全球阻击战注入了重要力量。

中方建议二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享，推广全面系统有效的防控指南，呼吁发挥二十国集团的沟通协调作用，加强政策对话和交流，建议适时举办全球公共卫生安全高级别会议……这些强调多边合作的建议，无不体现出加强国际协调以应对当前疫情挑战的高度自觉。

人类是一个休戚与共的命运共同体。同病毒较量，只有当人类取得全胜，各国人民生命安全和身体健康才有充分保障。每当突发公共卫生事件来袭，应急响应离不开国际协调，尤其需要国际组织发挥作用。世界卫生组织是负责卫生事务的联合国专门机构，在突发传染病的早期检测预警、协调防控策略、共享诊治方法以及组织国际援助方面肩负重要使命，在构建风险共担、安全共享的全球公共卫生应急机制方面发挥了重要作用。当前，世卫组织正在尽全力协调国际社会共同应对新冠肺炎疫情，包括启动多家实验室、加紧建立全球检测网络，动员国际力量、加快科学研究和创新工作，与联合国基金会以及有关合作伙伴共同发起新冠肺炎团结应对基金，发布《基本卫生服务指南》等，与有关国际和地区组织一起展现出积极领导力。

积极参与全球卫生治理，为世界公共卫生事业作贡献，是责任也是义务，符合人类共同利益。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会达成的共识承载着世界的期望——各方承诺致力于同包括世卫组织在内的相关国际组织一道在各自职责范围内采取一切必要行动，表示完全支持并承诺进一步增强世卫组织在协调国际抗疫行动方面的职责，包括尽快填补世界卫生组织“新型冠状病毒战略防范和应对方案”中的资金缺口，向世卫组织新冠肺炎团结应对基金、流行病防范创新联盟和全球疫苗免疫联盟提供资源……至关重要的是，将积极的承诺落到实处。

在全球卫生治理领域，中国始终倡导并践行多边主义，积极支持国际组织发挥作用。新冠肺炎疫情发生后，中国一直与世卫组织密切合作。世卫组织总干事谭德塞在声明中说：“中国发现疫情、分离病毒、测序基因组并与世卫组织和世界分享的速度之快，令人印象深刻，无法用语言形容。”在世卫组织专家赴武汉进行实地考察、世卫组织—中国联合专家考察组工作，以及经验分享、物资援助等方面，中国都是世卫组织工作的坚定支持者。中国向世卫组织捐款2000万美元，支持世卫组织开展抗击疫情的国际行动，被誉为“体现全球团结互助精神”的善举。

应当警惕的是，在如此需要团结一致抗击疫情之魔的关键时刻，一些人却居心叵测地对世卫组织大肆进行诋毁和污蔑，这种置人类生命安全于不顾的“拆台”行径，危害不亚于疫情本身。英国伦敦政治经济学院全球事务研究所主任艾瑞克·伯格洛夫撰文指出，那些对世卫组织的批评“大多属于‘找茬儿’，效果适得其反”，“想要战胜疫情，二十国集团领导人必须同国际组织合作，首先便是世卫组织”，“世卫组织当前仍然是唯一能够提供全球健康领导力、激发干预所需要的信任的机构”。国际权威医学杂志《柳叶刀》在线发表的社论强调，世卫组织“在协调全球应对工作中发挥的核心作用必须继续下去”。

战胜全球蔓延的疫情，必须凝聚强大合力。“面对联合国成立以来最大的考验，国际社会需要作出更强有力、更有效的应对。只有团结一致，抛开政治游戏并认识到困难，才能共同战胜这场危机。”联合国秘书长古特雷斯近日再次向国际社会发出的呼吁催促各方高度警醒。联合国面对的考验，是对国际社会的共同考验。只有团结协作，人类才能获取制胜之力，才能共享生命安全。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 02 版）