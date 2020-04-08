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4月8日零时起——

武汉市解除离汉通道管控

2020年04月08日08:41 来源：人民网－人民日报

本报武汉4月7日电  （记者贺广华、田豆豆）湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部7日发布通告，从4月8日零时起，武汉市解除离汉通道管控措施，撤除武汉市交通管控卡口，有序恢复铁路、民航、水运、公路、城市公交运行。

武汉各地仍要继续强化小区管控，严格进出人员管理，实行身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴，守好社区一线防控阵地。商超、公园、医院等已开放公共场所要严格实施体温检测、登记进出、流量控制，防止聚集性交叉感染。电影院、剧院、娱乐场所等继续严格执行负面清单管理。省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园等继续延期开学。具体开学时间根据疫情防控情况，经科学评估后确定。

湖北省委省政府要求广大居民要切实增强防疫意识，做好居家环境卫生，非必要不出小区、不出市、不出省，尽量减少出行，不参加聚集性活动，出入公共场所佩戴口罩。国家机关工作人员非必要不出差。各类人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。进京人员按照首都严格进京管理联防联控协调机制相关要求办理。

武汉市疫情防控指挥部强调要坚持零新增不等于零风险、解除通道管控不等于解除防控措施、打开城门不等于打开家门，坚持I级响应防控措施，慎终如始做好疫情防控工作，加快恢复经济社会秩序，确保武汉保卫战全面彻底胜利。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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