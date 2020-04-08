美国申请失业救济人数创新高

美国劳工部日前公布数据显示，3月份全国失业率达4.4%，环比上升0.9%，创1975年1月以来最大单月增幅。非农就业人口较上月减少70.1万人，自2010年以来月度就业人数首次下降。同时，3月最后两周约有1000万美国人首次申请失业救济，人数创历史新高。

分析人士指出，因新冠肺炎疫情持续蔓延且数据存在滞后性，未来数月美国就业数据可能更加严峻。当前公布的3月份失业率和非农就业人口数据的参考周是3月8日至14日，当时美国还未大规模颁布“居家令”，企业停工也刚开始。首次申请失业救济人数则是按周统计和发布，更及时地反映最新失业人数。

为了应对失业潮的冲击，美国推出了约2.2万亿美元的经济刺激计划，其中部分资金用于发放失业救济金。符合条件人员每周可申领约600美元，最多持续4个月。马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校经济学教授阿林德拉吉特·杜贝指出，鉴于大多数州不允许小时工和个体经营者申请福利，这些群体如何申领失业救济是个难题。

罗申美国际会计师事务所首席经济学家约瑟夫·布鲁苏拉斯认为，首次申请失业救济人数每增加150万人，失业率将上升1个百分点。经济学家史蒂芬·摩尔则表示，如果到了5月，美国经济还不能恢复正常，可能会陷入另一场大萧条，失业率可能高达23%。

外界也担心美国政府和金融机构是否有能力处理大量失业救济申请。据称，美国银行的小企业救助贷款门户网站上线首日就收到了4万份申请。为加大资助力度，美联储6日宣布，将购买小企业管理局疫情期间发放的紧急贷款，提供定期融资便利。此前，美国政府还启动了规模3490亿美元的小企业救助计划。

美国供应管理协会4月3日称，衡量非制造业活动的指标3月下降9.8个点至48点，服务业就业指数3月下降8.6个点至47点。这两项数据均为2008年以来最大月度降幅，低于50意味着企业活动收缩。FS投资公司美国首席经济学家劳拉·罗姆称：“经济在短时间内的衰退程度令人震惊。”

有报道称，白宫正在准备第四套经济刺激方案，将向国会要求总计约6000亿美元的资金，包括对抵押贷款市场和旅游业的援助。对于新的经济刺激方案，参议院多数党领袖麦康奈尔和众议院议长佩洛西存在分歧。有分析认为，参众两院短期内不太可能就新一套经济刺激方案达成一致。

（本报华盛顿4月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 16 版）