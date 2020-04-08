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4月8日，关闭离汉通道76天后，武汉解除管控措施。76个日日夜夜，见证了武汉人民的默默坚守和勇敢付出。

这座英雄的城市，上千万英雄的人民，在取得阶段性成果的时刻，万家灯火，难以入眠。同时，当地正以实际举措确保武汉保卫战取得全面彻底胜利。

时针指向4月8日零时，长江之畔，武汉江汉关钟声响起，雄浑而又悠长。

关闭离汉通道76天后，武汉解除管控措施，撤掉关卡，打开城门。

此时此刻，长江、汉江20多公里江滩“巨屏”，灯光璀璨，色彩绚烂。一场流光溢彩的灯光秀上演，点亮武汉三镇的夜空。这座英雄的城市，上千万英雄的人民，万家灯火，难以入眠。

“武汉必胜！”“祖国万岁！”76个日日夜夜，见证了武汉人民是怎样默默坚守和勇敢付出。

3月25日，市区公交车恢复运营；

3月28日，停摆了65天的地铁重新开动；

4月7日，机场、车站在全面消毒后，敞开胸怀准备迎送乘客……

解除通道管控不等于解除防疫举措，零新增不等于零风险。打开城门后，武汉必须“慎终如始”，对疫情保持高度警惕，不降低防控要求，切实保住来之不易的“阶段性成果”。

解除管控措施，交通有序开放

4月8日零时，武鄂高速龚家岭收费站卡口的值守民警，开始撤除高卡栏杆……

1月23日至今，位于水陆交通大动脉交汇点上的武汉，历经76天的“自我隔离”，正式解除离汉通道管控措施，有序恢复对外交通。

4月7日上午10时，记者在位于武汉“东大门”武鄂高速龚家岭收费站卡口，看到出城车辆排成两列，值守民警查验依然一丝不苟。

“您好，请出示返乡复工证明，健康证明，健康码。”民警刘钰琨检查到一辆私家车车主携带的证明不全，将其劝返。对所有放行车辆，都要进行电子录入、人员严格核对。

在卡口的另一侧，来自湖北阳新县的王女士一家三口正在等候接车，地上堆满了行李。“生意耽误不起啊。”王女士告诉记者，自己和丈夫在江汉路步行街开早点摊，春节前带孩子回乡。听说4月8日解除通道管控，一家人搭朋友的车赶回武汉来了。

距离龚家岭收费站不远，是武汉站。一楼到站的旅客比往常多了一些，前几日已经做了彻底消毒。

售票窗口只有两个工作人员，偶有旅客过来询问票务信息。电子显示屏显示，4月12日前从武汉出发的多趟列车车票已经售罄。在售票窗口，记者见到前来改签的李先生。他原本计划4月10日回老家河南鹤壁，一看到有余票，立即改签到了8日。“两个多月没回家，想早点见到父母。”李先生说，他和爱人在武汉站经营一家面馆，春节至今滞留了两个多月。

像李先生这样着急离汉的旅客还很多。武汉站党委副书记刘瑾告诉记者，4月8日当天车票已售出2.2万余张，运力为去年同期的1/4，但防疫不能放松，工作人员将引导旅客戴好口罩、分散候车、间隔排队，确保离汉通道安全有序。

据了解，4月8日当天，将有276列旅客列车从武汉地区各站开往上海、深圳、成都、福州、南宁等地，其中武汉地区始发54列，预计有5.5万余名旅客乘坐火车离汉。

4月7日下午1点，记者来到武汉天河国际机场T3航站楼，3号入口前已设置了一排“小脚丫”标识，提示乘客排队间隔1米。测量体温，核验健康码后，才能进入航站楼。

在值机柜台和安检区域，“一米线”随处可见，等候区的座椅上贴有标语，提示旅客间隔就座，电梯按钮处悬贴着纸巾盒。靠近安检柜台，一片鞋底消毒区域已准备就绪，安检员将严格执行“一检一消”制度，每次核验完旅客证件，都要用消毒毛巾擦拭。

“全面恢复国内客运航班后，乘客进入航站楼、值机和安检，仍需要扫码核验健康情况，才可通行。”航站区管理部运行控制中心主任戴宗东介绍，目前机场工作人员已全部到岗，统一接受了岗前防疫知识培训、熟悉新的工作规范。所有设备也进行了保养维护，以适应从低负荷到高峰值的工作状态。为了让旅客安心出行，航站楼已进行全面专业消毒，此后每天将进行两次日常消毒。

市区公共交通逐步恢复。自3月25日以来，武汉市区公交、地铁陆续重启。4月8日起，在已批准恢复316条公交线路运营基础上，再恢复公交线路30条，线网恢复规模占全网70%；在已恢复6条地铁线路运营基础上，再恢复8号线运营，线网恢复规模占全网78%；恢复有轨电车、轮渡、巡游出租车运营。

商业逐渐“复苏”，生活回归正轨

“明天要开车回襄阳上班，过来买点路上吃的东西。” 市民丁先生出示了绿码，再测量体温，然后登记姓名、手机号和小区名称，走进中百仓储光谷购物广场。

4月7日下午2时许，在中百仓储光谷购物广场，数十位顾客正在挑选商品。这家店面积4000多平方米，记者看到，店内各类商品充足，不少导购人员戴着口罩在整理货架。在熟食区，生产日期为4月7日的馒头、包子等面食摆满货架；在果蔬区，芒果、火龙果和绿叶菜等果蔬也很新鲜。

店长周强告诉记者，疫情发生以来，除了中途消毒2天停业之外，他们一直开门营业。“最近一周，每天客流量都在增加。从8日开始，超市营业时间为早8点到晚8点，我们120多名职工已经全部上岗。”

家住武汉市百步亭社区的王先生，下楼去老字号“蔡林记”买了一碗心心念念的热干面。他说：“两个多月没吃到热干面了！真香啊！”放眼望去，一排十几家早餐店，已经有6家开门了。“味道还是那个味道，最大的不同是，只能扫码下单，门口取餐带走，不能进店坐着吃。”

随着全市90%以上的小区、村组都实现了“无疫情”，越来越多的居民可以走出家门，出去上班、买菜、逛商场。不过，进出这些场所，都需要扫码、测体温、出示绿色健康码等。

武汉著名商业街楚河汉街等一批商场，早在3月30日起就陆续开门营业。记者来到楚河汉街地下停车场，看到停车位已接近停满。出示健康码、测温后进入万达广场，所有厢式电梯仍关闭。“我们每日不少于3次消毒作业。对卫生间、母婴室、扶手等重点公共区域设施一天进行5次清洁消毒，新风系统全天开启。”商场负责人说。

广场一楼的一家网红奶茶店，门前排起了长队，大家很自觉地相隔一米多的距离，在门外扫码下单后，就自动散开，过一会再来领奶茶。“我想为儿子买个生日礼物。”吴女士说，她儿子3月初过生日，现在给他补买一个生日蛋糕。

据武汉市商务局相关负责人介绍，截至目前，全市现有2948家线上批发、零售、住宿、餐饮企业，96%已复工复产。全市12家大型商超企业所属206个大型门店，春节以来一直开门团购，现已全部恢复开放个人购物；全市12家品牌连锁便利店企业2000多个门店，已有近八成恢复正常营业。全市41家重点电商企业均已恢复正常营业。

4月8日起，伴随越来越多的居民复工外出，进出社区的人次将大幅增加，疫情期间下沉社区的党员干部也在陆续返岗，不能继续给社区帮忙。岳家嘴社区书记殷银龙说：“社区已经做好准备，在人员不足时，将发动志愿者替代，严防严控的弦不能放松。”

武汉市疫情防控指挥部社区防控组负责人罗平说：“解除离汉通道管控不等于完全放开小区疫情防控。下一步，小区疫情防控可能会有所变化，但防控要求、防控标准不能降低。”

企业复工复产，员工干劲十足

“我们本部100%复工，旗下子公司复工率达到70%以上。”坐落于武汉经开区的智新科技股份有限公司逐步回归正轨，行政总监陈海波心情好了起来。

“公司正在努力挽回前期损失。”3月18日复工后，智新科技梳理了内部管理流程，并结合市场变化和客户需求，为新项目做了定点和量产准备，陈海波对记者说，“我们对未来有信心。”

与智新科技相隔20分钟车程的东风汽车集团有限公司，技术中心屏幕上正显示着无人驾驶车的实时“接单”动态，工作人员通过手机软件就可以指挥车辆，来往于园区的各个办公楼之间。

“我们于3月12日开始复工，目前有2169名研发工程师现场办公，复工率达到82.4%。”技术中心副主任杨彦鼎介绍，技术中心参与了1500辆东风风神E70抗疫健康车的技术升级，无人驾驶车的部分功能已在此次疫情中有所展现。杨彦鼎说，为适应未来智慧城市发展需要，他们将对无人驾驶车进行多个功能的研发和大批量生产。

武汉小安科技是武汉留学生创业园首批复工企业之一，通过线下复岗配合线上办公，目前产能已恢复到80%左右。公司总经理钱建安介绍，他们主动出击，外拓市场，一个多月来先后设立苏州分工厂、南京研发中心，并在天津、无锡成立了办事处。他信心满满地说：“大客户基本上都保住了，员工干劲十足，主动要求加班，正努力把失去的时间抢回来！”

“生产忙起来了，更要做好疫情防控。我们每天给工人测2次体温。”武汉华中数控股份有限公司副总裁李社林告诉记者：“疫情期间，公司加紧生产了2000余台人体测温红外热像仪。”目前公司九成员工已到岗，产能已恢复到正常水平。

体温检测、消毒、信息登记，在融创华中区域在汉项目施工现场检查岗，每一位进出的工人都需要走完这三步流程。融创华中区域相关负责人介绍说，他们所有在汉项目都已复工，为强化防控和保障安全，施工现场全部实施封闭式管理，并设置观察区。

除了近期复工复产企业外，武汉有224家医疗、电力、食品加工等“停不得”企业一直在连续生产，疫情期间没有发生聚集性交叉感染。

据武汉市防控指挥部相关负责人介绍，全市企业复工超过1.1万家，其中规上工业企业复工率达98%。为保障春耕生产急需农资的供应，武汉市277家农业产业化龙头企业，806家示范合作区、合作社，381家示范家庭农场，已于3月底前全面复工复产。

医疗秩序恢复，市民安心就医

4月7日上午，在武汉大学人民医院东院，即将撤离武汉的162名四川援汉医疗队队员与战友们依依惜别。

至此，支援武汉医疗队队员已有超过3万人凯旋。

目前，武汉在院新冠肺炎患者已不足500人，其中重症、危重症患者还有181人，集中在9家定点医院救治。随着疫情形势持续向好，全市有64家医院全面恢复普通门诊，58家开设了急症，正常的诊疗秩序逐步恢复。

“前几天听说科室恢复了，我赶紧在网上预约就诊。”在武汉大学中南医院门诊楼前，从硚口区坐了两个小时公交车赶来的黄丽登记好个人信息、检查体温后进入楼内挂号。

正在查房的中南医院急救中心副主任夏剑说，从3月20日中南医院恢复急诊开始，每天收治的患者有上百人。

一方面要恢复正常医疗秩序，另一方面也要严防院内交叉感染。夏剑在查房时反复叮嘱导诊护士，严格按照先筛查后入院的程序，对所有住院患者都要进行新冠肺炎病毒核酸检测和抗体检测，并拍摄CT。

记者在华中科技大学协和医院门诊楼看到，问诊台、挂号处等服务窗口前，人们自觉保持1米以上的排队距离；各个科室门口，医护人员穿着防护服、手持测温枪，依次叫号；诊区内，员工通道与患者通道分离，每个诊室保持一名医生一名患者。

“我们实行网上实名制预约，分时段就诊，患者要先填报自己是否发热，有无新冠肺炎接触史等信息。”协和医院门诊办公室主任袁莉说，就诊时患者还需要签署承诺书。

“目前，防止疫情反弹的任务还很重。”袁莉说，目前医院门诊所有医护人员都是以二级防护的标准来执岗的，门诊楼每天至少消毒3遍，所有医护人员上岗前都要进行培训并进行考核。

随着疫情好转和各医院恢复门诊急诊，越来越多的非新冠肺炎患者前来就诊。

“前段时间不敢来医院看病。”在武汉市第四医院武胜路院区，前来复查甲状腺手术的患者黄珊表示，自己是鼓足了勇气才来的。不过让她安心的是，在各个科室，所有的医护人员和患者都戴着口罩，做好了防护。

袁莉介绍，近日协和医院门急诊量每天增长两三百人次，目前已超1600人次。而在中南医院，为了有序恢复就医秩序，将每日门诊量控制在1000人次以内，往年这个时候，该院每日门诊量大约在5000人次以上。

在各家医院，最忙的要数体检中心。

4月7日上午10点，中南医院体检中心大厅里排起长队，大部分是要复工的市民，无论是在本地复工还是要到外地上班，新冠病毒核酸检测结果都十分必要。

中南医院体检中心副主任程向群介绍，这是该中心重新开业的第一天，一个上午便有近300人完成体检，其中大部分是等待复工的人员。为此，体检中心还特意推出了专门的体检服务。

按要求登记身份信息、检测体温、填写健康问卷后，31岁的梁慧很快完成了体检。在深圳一家饭店工作的她，已经买好了后天离汉的高铁票。

（本报记者贺广华、汪晓东、田豆豆、付文、侯琳良、吴姗、程远州、吴君、李昌禹、范昊天、张远晴、韩鑫、鲜敢，人民网记者郭婷婷、王郭骥，健康时报记者张赫）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 06 版）